Milyen titkokat árul el a nevünk?

Névjegyek címmel indul új műsor a Dunán február 5-től, az M5-ön pedig február 11-től – olvasható a Mediaklikk oldalán. A programban adásról adásra keresi majd a választ nevünk titkaira Pölcz Ádám nyelvész, egyetemi oktató, valamint a hazai kulturális élet ismert személyiségei, mások mellett Bánfalvy Ágnes, Esztergályos Cecília, Oszvald Marika, Pásztor Erzsi, Radványi Dorottya, Csőre Gábor, Gryllus Dániel vagy éppen Lackfi János.

Epizódonként egy keresztnév eredetét és jelentését ismerhetik meg a nézők egy híres példakép vagy egy, azt a nevet viselő ismert személy történetén keresztül.

Esztergályos Cecília színésznő például arról vall, miért szégyellte gyermekkorában a nevét, Oszvald Marika színésznő, operetténekes pedig arról, hogyan tett különbséget a szűzanya és a saját neve között. Gryllus Dániel zeneszerző, előadóművész, zenész már gyerekként szerette Dániel próféta történetét, így az első állatkerti élménye is különösen alakult: be akart menni az oroszlánok közé, mondván, a Dánieleket nem bántják. Huszárik Kata színésznő a nappalijában álló, 50 kilós Szent Katalin-szobrot hozta el a forgatásra, mint kedvencét, és úgy vitte körbe a városon, ahogyan az Amelie csodálatos élete című filmben járta be a nagyvilágot egy kerti törpe.

A sorozat kezdő epizódja az első emberről és az első névről szól majd, az adásban Fejős Ádám, a Duna Delta című műsorának házigazdája azt is elmeséli, melyik dalt szokták azonnal énekelni neki a neve hallatán.

Borítókép: Pölcz Ádám, a Névjegyek szakértője (Fotó: MTVA)