Musicalbemutató és családi programok a fővárosi állatkertben

A Fővárosi Állat- és Növénykert a február 24-ig látogatható Sárkány éve lampionfesztivál részeként szombatonként és vasárnaponként 17-től 21 óráig családi hétvégével várja az érdeklődőket: gólyalábasokkal, arcfestéssel, valamint a sárkányos tematikához kapcsolódó kreatív kézműveskedéssel.

Február 10-én és 11-én a Vadak ura – The Covenant című családi musicalt mutatják be a biodóm aulájában, látogatóközpontjában. Mindkét nap két-két előadás lesz. A főbb szerepekben Pesák Ádám, Békefi Viktória, Fésűs Nelly, valamint Makrai Pál lesz látható.

A történetben megjelenítik az erősek klánjait, köztük a farkasok szövetségét, a rókák nemzetségét és a medvék klánját, kik hol erejükkel, hol pedig sármjukkal vagy ravaszságukkal – ki-ki a maga képességével – küzdenek a vágyott hatalom eléréséért.

A remekbe szabott alkotás nem csak gyermekeknek készül. Az alkotóstáb ugyanis nagycsaládi szórakozást és feltöltődést ígér, mely időálló, közönségbarát érték.

A látogatók új állatokkal is megismerkedhetnek, például a matakóval, a nemrég született háromöves tatuval, aki az allatkert közösségimédia-felületein meghirdetett névadó ötletbörze nyomán a Don Antonio Coimbra de la Coronilla y Azevedo nevet kapta. Néhány napja látható már az állatkert nemrégiben érkezett új szibériai tigrise, Agnes is, aki egy csehországi társintézményből került Budapestre. A fiatal, két és fél éves nőstény mellé az állatkert tervei szerint hamarosan egy hím is érkezik majd.

Bővebb információk a programokról a www.zoobudapest.com weboldalon találhatók.

Borítókép: A fővárosi biodóm látványos kiállítással tiszteleg a kínai kultúra előtt. (Fotó: Kurucz Árpád)