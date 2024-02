Ókori városon vág át a metró

Guttmann Szabolcs műépítész, műemlékvédelmi szakember elmondta: a területi műemlékvédelmi igazgatóság főtanácsosa, Virgil Pop műépítész két éve kért véleményezést a román építészkamara erdélyi fiókjától annak kapcsán, hogy a Kolozsvárra tervezett metróvonal egyik megállóját a Főtérre, a Szent Mihály-templom szomszédságába tervezik. Rámutatott: mivel a metróépítés egyik hozadéka épp a belvárosi gépkocsiforgalom csillapítása, a szakemberek egyetértettek a tervezett megállóval, de kiemelték, hogy ez csak a régészeti feltárás függvényében alakítható ki.

Guttmann Szabolcs, az Országos Építész Kamara Erdélyi Rendjének elnöke (Forrás: Szabadság.ro)

Nem mindegy ugyanis, hogy teljesen tönkretesszük az egykori római Napoca település központját, amelynek kétségkívül pontosan ott az epicentruma, vagy pedig bemutatjuk az ókori lelőhelyet a metróalagút apropóján

– mondta Guttmann Szabolcs, aki azt is kifejtette: a metróprojekt megszületése óta nem történt régészeti kutatás a téren. A feltáró munkálatok tavasszal kezdődnének, de sajnos közben már tervezik a metrómegálló feljáróit is. A műemlékvédelmi szakember úgy fogalmazott: „abszurd”, hogy a metró vonalát előzetes geofúrások nélkül tervezték meg, ugyanakkor szerinte védett műemléki zónának minősített helyszínen mélyfúrásokat végezni „szélhámosság”.



Lupescu Radu művészettörténész – aki a Szent Mihály-templomban végzett régészeti feltáráson is dolgozott –, a Szabadságnak elmondta: a templomtól északra van egy XIII. század eleji temető, amelynek a pontos kiterjedése nem ismert, de a jelenlegi főtéri parkolóban fejeződik be, ahova a metrómegállót is javasolták. Megerősítette: geológiai vizsgálatok esetén is az a szabályos eljárás, hogy előbb régészeti kutatást végeznek a területen, és csak utána kezdenek el fúrni.

HÉV és metró, kettő az egyben (Forrás: maszol.ro)



Virgil Pop, a területi műemlékvédelmi bizottság főtanácsosa a lapnak úgy nyilatkozott: a geológiai próbafúráshoz vékony, 10-15 centiméternyi átmérőjű csövet használnak, így nem kellene, hogy kárt okozzon a leletekben. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a metró alagútja jóval mélyebben fog húzódni azoknál a rétegeknél, amelyekben az emberi civilizációnak nyoma lehet. Hangsúlyozta: a régészeti feltárásokat a metrómegálló feljáratainál lesz nagyon fontos elvégezni, de elmondása szerint ezek terve még nincs kidolgozva, csak konzultatív szinten zajlottak tárgyalások a műemlékvédelmi bizottsággal. Közölte: az illetékesek három javaslatot tettek a főtéri megállóra – egyik Magyarország főkonzulátusa, a másik a Bánffy-palota, a harmadik a Szent Mihály-templom északi oldala mellé képzelte el –, de műemlékvédelmi főtanácsosként egyik javaslatot sem fogadta el. Elmondta, arra kérte a tervezőket, tanulmányozzák át újra összességében a Főtér alaprajzát, és arra is legyenek tekintettel, hogy miként módosulhat előnyösen a Bánffy-palota előtti rész, amely gyalogosövezetté alakulhatna.

A kolozsvári nagyberuházásra kiírt versenytárgyalást a Gülermak cég vezette társulás nyerte, amely nettó 9,059 milliárd lejből (694 milliárd forint) kész megtervezni és megépíteni a metróvonalat. A török vállalat lengyel leányvállalatával, a francia Alstom és a román Arcada Company építőipari cégekkel társulva építené meg a metróvonalat. A megvalósíthatósági tanulmány szerint ez 21 kilométer hosszú lesz, és a Főteret érintve kelet-nyugat irányba szeli át a várost és az agglomerációt. Kolozsváron 14,7 kilométeren és a várostól nyugatra fekvő, mintegy negyvenezer lakost számláló Szászfenes területén 6,3 kilométeren halad. A metróvonalon 19 megálló épül.

Borítókép: A kolozsvári Főtér, Szent Mihály-templom (Forrás Wikipédia/Andrei kokelburg)