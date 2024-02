Megjelent az Ossian új nagylemeze

Paksi Endre, a zenekar vezetője a két album megjelenése közötti időszakról elmondta, hogy a három éve megjelent előző lemez óta sem unatkoztak. A Covid ideje alatt gyógyírt jelentett nekik, hogy folyamatosan dolgozhattak, muzsikálhattak.

Paksi Endre, az Ossian frontembere. Forrás: H-Music

– Ketten Rubcsics Richárddal tartottuk egymásban a lelket, és alkottunk olyan dolgokat, amikről szerintem bátran kijelenthetjük, hogy idő- és értékálló anyagok lettek. Hála Istennek azóta véget ért ez a sötét időszak, és 2022 második felétől elkezdtünk újra koncertezni is. Még akkor, annak az évnek a végén pedig eljött az, amit én csak a „kegyelem állapotának” nevezek, vagy egyszerűen csak ihletnek, mert elkezdtek jönni, áramlani az ötletek. Ez Richárdot is nagyon inspirálta, újra kölcsönhatásba kerültünk egymással. Ráadásul azóta, hogy 2022-ben elkezdtünk koncertezni, Ádám Attila billentyűs is állandóan velünk volt.

Először csak a régi dalokat hangszereltük meg úgy és ott, ahol azt éreztük, hogy az élő hangzáshoz kell valami pluszt tennünk. Az új dalokhoz pedig már úgy álltunk hozzá, hogy a legnagyobb szeretettel felkértük őt, vegyen részt a munkában, amire ő nagy örömmel igent mondott, és most már együtt dolgoztunk

– mesélte örömmel az Ossian frontembere.

A dalokat Paksi Endre, Rubcsics Richárd és Ádám Attila hangszerelte.

Külön érdekessége az albumnak, hogy három számban közreműködött a kismarosi római katolikus templom énekkara, illetve Bánhegyi Tünde hegedűn és Egedy Piroska csellón.

Paksi Endre arról is beszámolt, hogy jelenleg már hárman alkotják a zenekar dalszerzői magját Rubcsics Richárddal és Ádám Attilával.

– Richárddal ezer éve ismerjük egymást és dolgozunk együtt, 25 nagyszerű közös év van mögöttünk. Most pedig, friss vért adva a zenekarba, Attika lépett be közénk.

Róla már Az igazi szabadság idején éreztem és tudtam, hogy kiváló dallamérzéke van. Már ott is volt minden dalban billentyű, és amikor azokat feljátszotta, és beszélgettünk a dalszerzésről, a hangszerelésről, egyértelmű lett, a mi világunk kompatibilis egymással.

Most aztán tényleg engedtük kibontakozni, amivel a mozaikkockák a helyükre kerültek. Szóval változatos volt a dalszerzési folyamat, aminek az lett az eredménye, hogy egy sokszínű anyag született – jelentette ki büszkén Paksi Endre, az Ossian frontembere.

Az új lemez borítója. Forrás: H-Music

Az Angyalok és emberek című lemezen megjelent dalok: 1. Továbblépni 2. Létezik 3. Soha nem késő 4. Angyalok és emberek 5. Vigyél el 6. Próbálj meg élni 7. Hetedhét őrület 8. Az Élet megéget 9. Méltósággal 10. Valaki gondolt rám 11. Ébredés 12. Félúton Az Ossian tagjai Paksi Endre, ének, összes vokál Rubcsics Richárd, gitárok Ádám Attila, billentyű Erdélyi Krisztián, basszusgitár Kálozi Gergő, dobok

Az Angyalok és Emberek CD különlegessége, hogy egy 24 oldalas - exkluzív interjúkat (Paksi Endre, Rubcsics Richárd, Ádám Attila), két posztert, és egy lemezismertetőt tartalmazó - tematikus H-Music magazinnal együtt jelent meg.