Tempós új Ossian dal és klip jelent meg két és fél év után + videó

Vadonatúj dallal, és a hozzá készített videoklippel jelentkezett az Ossian – adta hírül a zenekar és kiadója, a H-Music Hungary. A Továbblépni című szerzemény az első előfutára a zenekar már készülő, és a tervek szerint 2024-ben megjelenő új nagylemezének. A dal zenéjét Paksi Endre zenekarvezető, énekes és Rubcsics Richárd gitáros szerezte, a szöveget Paksi Endre írta, a hangszerelésben pedig közreműködött rajtuk kívül Ádám Attila billenytűs is.

A videóklip egy pozitív kicsengésű történetet mesél el, és többek között olyan helyeken forgatták, mint a Wekerletelepen található Kós Károly tér, ahol a klipben is megjelenő Székelykapu található.

Paksi Endre a dal megszületéséről azt nyilatkozta, hogy az új szerzemény az együttes jövő év elején megjelenő új albumának egyik első elkészült száma. A klipet Nagy Viktor és stábja, a Mihaszna Film készítette, történetének főszereplője egy biciklis futár, akit a szintén nagy Ossian-rajongó Zielinski Krisztián alakít. A fiú az utakat járva szembesül a legkülönfélébb helyzetű emberekkel. Köztük gyakran éppen azok viselkednek a legkicsinyesebben, akiknek a legtöbbet adta az élet. A kis történet tanulsága az, hogy nem érdemes elszállni, mert néha pont azoktól lehet kapni segítséget és emberséget, akiknél az ember többre tartja magát.

Paksi Endre hozzátette, nagy örömükre ismét velük volt a Trüffel Vonós Quartet, akik a Gyönyörű Bolond című dalban már szerepeltek, és most egy lendületes tételben is odatették magukat. Ők is és a zenekar is nagyon élvezték a közös munkát, a dalt pedig a szeptember 9-i Barba Negrás nagykoncerten már játszani fogják – árulta el a zenekarvezető. A rendezvény apropóját Paksi Endre 65. születésnapja, Rubcsics Richárd gitáros és Erdélyi Krisztián basszusgitáros 50. születésnapja, valamint az idén negyedszázados Paksi – Rubcsics korszak adja.