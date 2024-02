Russell Crowe rajongókkal fotózkodott Budapesten

Budapestre érkezett a Nürnberg című film forgatására az új-zélandi—ausztrál színész, Russell Crowe és a Bohém rapszódiában Freddy Mercuryt megformáló Rami Malek. A két sztár a második világháború utáni náci háborús bűnösök peréről szóló alkotásban játszik majd együtt: Crowe a Harmadik Birodalom egyik legfontosabb politikusát, Hermann Göringet alakítja majd, Malek pedig Douglas Kelley-t, azt a pszichiátert, aki egykor a vádlottak alkalmasságát vizsgálta, mielőtt bíróság elé álltak.

Russell Crowe és Rami Malek is bárkivel szembejöhet Budapesten. Fotó: AFP/Joseph Prezioso

A Blikk úgy tudja, Russell Crowe a forgatás miatt huzamosabb ideig nálunk marad. A lap szerint azonban nem hotelben száll meg, hanem azt a XVI. kerületi luxusvillát bérelik neki, amelyben tavaly Johnny Depp is lakott, mialatt a Modi című filmjét forgatta. Crowe-val és Rami Malekkel a napokban néhány rajongó össze is futott Budapesten a Gresham-palota előtt, és fotót is készíthettek velük. Mint egyikük a lapnak elmondta, a sztárok egy találkozó miatt érkeztek a szállodához, ami elé Crowe ment ki, hogy találkozzon a rá váró rajongókkal.

Testőr nem volt vele, csak néhány asszisztens. Nagyon rendezetten ment a találkozás, sorba kellett állnunk, majd mindenkivel készített közös fotót és persze aláírást is adott. Nem volt túlságosan mosolygós, de készségesnek és kedvesnek éreztük őt, látszott, hogy örült neki, amikor elmondtuk, mennyire szeretjük a filmjeit

– mondta a lapnak egyikük.