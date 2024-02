Lassan telítődik a Szolnoki Értéktár

Horváth László beszélt arról, hogy a helyi értéktárba a közgyűlés által megválasztott szakmai bizottság döntése alapján kerülnek be a város nemzeti értékei – írja a Szoljon.hu. Megalakulásuk utáni első meglepetésüket is megosztotta a hallgatósággal: egy szépkorú hölgynek az volt az ötlete, hogy legyen az első helyi érték a tyúkhúsleves csigatésztával. Mivel ez nem helyi sajátosság, elvetették. Mint mondta, a Szolnoki Értéktárban tavaly év vége óta nyolc kategóriában ötvenhárom helyi értéket helyeztek el.

A Szolnoki Értéktár beszámolójára invitáló plakát. Forrás: Facebook

A Szolnoki Értéktár jelentősége

Az önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve a helyben létrehozott nemzeti érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti. A helyi értékek a későbbiekben a vármegyei, majd az országos értéktárba is bekerülhetnek, de akár hungarikummá is válhatnak.

Horváth László ismertette a bizottság véleményét: telítődni látszik a Szolnoki Értéktár. Mint mondta:

Tíz év után az lenne a következő feladat, hogy ezt a félszáz helyi kincset népszerűsítse a város.

Nemcsak az ide látogató vendégeknek, hanem a helyi lakosságnak is, hiszen közülük sokan nem is tudnak arról, hogy létezik városi értéktár. A rendezvényen az érintettek, az egyes helyi értékeket létrehozók, illetve a „kincseket” ajánlók is felszólaltak. Az értéktárba ugyancsak bevonultatott szolnoki katonai és sportejtőernyőzést ajánló

Szabovik Zoltán arra emlékeztette a jelenlévőket, hogy épp ötven évvel ezelőtt volt a mintegy százötvenezer érdeklődőt megmozgató ejtőernyős világbajnokság Szolnokon, és várhatóan újra a vármegyeszékhely adhat otthont júliusban egy nemzetközi katonai ejtőernyős versenynek.

Borítókép: Horváth László, a Damjanich János Múzeum igazgatója, a Szolnoki Értéktár Bizottság elnöke (Forrás: Facebook)