Budapest Ritmo 2024: a bantu punktól a pszichedelikus rockig + videó

A Budapest Ritmo a világ minden tájáról hoz zenéket a fővárosba április 11. és 13. között. A Bartók Tavasz részeként megvalósuló programsorozat minden évben kicsit más tematikával lepi meg a közönséget. Idén az ingyenes első (showcase) napon, 11-én az új tehetségeké lesz a főszerep: hat kiválasztott, előzsűrizett együttes mutathatja be a Szimpla Kertben, hogyan értelmezték újra a világzenét. A Hajda Banda autentikus határ menti dallamokat hoz, a Hrubá Hudba a cseh folkot és a nu-jazzt, míg a Dis is Marketa zenéje izgalmas kísérletezést ígér. A Pjev női a capella csapat balkáni énekekkel készül, a lengyel Daj Ognia dark folkkal, az Elán pedig a balkáni kávéházi cigányzenét hozza el Budapestre.

Mozizni is lehet majd a Budapest Ritmo 2024-es programjain. Fotó: Budapest Ritmo

A Ritmo pénteki napjának legnagyobb dobása az Akvárium klubban a pszichedelikus török rockot játszó Gaye Su Akyol fellépése lesz, utána pedig a BCUC-nek köszönhetően meghallgathatjuk, milyen is a bantu punk, de brácsazenével kísért standupon is részt vehetünk a bécsi Jelena Poprzan koncertjén. Egy sokak számára ismerős, bársonyos hang is felbukkan majd: ott lesz a Nouvelle Vague-ban feltűnt Gérald Toto is.

Szombaton az Akvárium mellett a szomszédos Erzsébet térre is kiköltözik a Budapest Ritmo. Itt táncra is perdülhet, akinek van kedve, a megfelelő dallamokról pedig a ciprusi DJ, Antonis Antoniou után a Duckshell gondoskodik majd. Az Akváriumban fellép az immár legendának számító afropop-előadó, Salif Keita, az elmélyülést pedig olyan zenészek biztosítják, mint az észt Puuluup duó vagy Almir Meskovic és Daniel Lazar.

A Budapest Ritmo különlegessége, hogy a zenén és a táncon kívül a filmek szerelmesei is megtalálhatják a nekik tetsző programot.

A Toldi moziban ugyanis olyan zenei dokumentum- és portréfilmeket láthatnak majd, amelyeket sehol máshol, többek között Omara Portuondóról vagy éppen Lakatos Mónikáról, de azt is megtudhatják, milyen is az afro-kubai miliő vagy egy Los Angeles-i stúdió.