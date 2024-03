Koncertshow és színházi előadás élménye egyben

A produkció egyik legnagyobb ereje vitathatatlanul az, hogy kiemelkedő kvalitású énekesek sorakoznak fel benne. Az általam megtekintett, március 1-jei premieren Dér Heni, Fehérvári Gábor Alfréd (Freddie), Füredi Nikolett, Fejes Szandra, Fábián Nikolett, Becz Bernadett és Gábor Márkó dalaikkal egyenként is felszántották a színpadot, de az előadás fináléjaként közösen előadott Bonnie Tyler-számban (Holding out for a hero) összeadódtak ezek az energiák. Számomra mindenképpen ez nyújtotta az előadás egyik legemlékezetesebb pillanatát.