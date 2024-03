Hihetetlen programkínálat csábít a Duna-parti ékszerdobozba

Az akcióval egy egész napos Szentendre-élményt kínálnak a szervezők a Dunakanyar ezerarcú városában. A Szentendrei Teátrum idén is szóló és duó produkciókat invitált tavaszi programsorozatába, a fesztivál színházjegyeivel pedig a Ferenczy Múzeumi Centrum kiállításai is megtekinthetők áprilisban. Ha a látogatók egy éttermet is felkeresnek, akkor a szervezők szerint egy varázslatos napot élhetnek át a városban. A Szentendrei Teátrum tavaszi fesztiválját számos program színesíti a település múzeumaiban és mozijában is.

Szirtes Edina Mókus a Szentendrei Tavaszi Fesztivál sajtótájékoztatóján. Fotó: Weszelits András

A Szentendrei Tavaszi Fesztivál programjai

A fesztivál nyitóeseménye április 6-án, 17 órakor a Veszélyes csillagzat alatt – az Európai Iskola (1945–1948) című nagyszabású kiállítás megnyitója lesz a MűvészetMalomban.

A tárlat az 1945–1948 között működő, a XX. századi magyar művészettörténetben jelentős szerepet betöltő művészcsoport, az Európai Iskola munkásságát mutatja be. Tematikus egységek mellett korabeli kiállítások rekonstrukciójával tekinthetjük át az Európai Iskola és az abból kivált Elvont Művészek Magyarországi Csoportjának tevékenységét.

Nemcsak a művészcsoport magyar tagjainak, hanem a kiállításaikon szereplő vagy velük kapcsolatot ápoló cseh, román, holland és francia művészek alkotásai is láthatók majd a jelentős hazai és külföldi gyűjteményekből kölcsönzött, több mint kétszáz műtárgyat felvonultató tárlaton.

A fesztivált bejelentő sajtótájékoztató Szirtes Edina Mókus előadásával kezdődött. Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár, a Pilis–Dunakanyar országgyűlési képviselője is részt vett az eseményen. Beszédében többek között szólt arról, miért tartja különlegesnek Szentendrét. Említette csodálatos belvárosát, amely vonzza a művészeket, és ismertette az összművészeti tavaszi fesztivál sajátosságait.

Lőrinczy György, a Szentendrei Teátrum igazgatója a tavaszi fesztivál programjairól beszélt, amelyek többek között kiemelkedő művészek személyes vallomásaira épülnek.

Ízelítő ezek közül: nagy magyar íróink és szerelmeik leveleiből válogatott Náray Erika és Nyáry Krisztián a Borítékolható szerelem zenés-irodalmi esthez. Dante remekműve, a Pokol Gyabronka József előadásában látható majd.

Janikovszky Éva naplójában utánozhatatlan iróniával és őszinteséggel számol be felnőtté válásáról az 1930-as évek végi, 40-es évek eleji Budapesten, melybe fenyegető kopogással jelentkezik be a történelem. Sodró Eliza és Martinkovics Máté játszik a naplóból írt, Kizárólag az utókor számára című színdarabban, elbűvölő humorral.

A Született: Wágner Emese Szalontay Tünde önéletrajzi ihletésű monodrámája egy valós történet alapján alkotott önvallomás monológokkal, zenével, tánccal, az egyik legnagyobb taburól. Egy életem – Grecsó Krisztián életrajzi standup estjén az író néhány fotóval körítve meséli el saját történetét. A fesztiválról nem hiányozhatnak a zenés produkciók, a komédia és a gyerekdarabok sem. Irodalmi és zenés produkció is az egyedülálló, Vagy a szívem dobbant jazzopera. Szép Ernő szerelmesekről szóló, Vőlegény című színművéből ad elő jeleneteket Balla Eszter és Szabó Kimmel Tamás, a Swing a la Django zenekar dallamaival kísérve.

Rohmann Ditta csellóművész és Szirtes Edina Mókus hegedűművész évek óta játszik hangversenytermekben és templomokban. Duo VoCellino című műsorukban saját darabjaik mellett klasszikuszenei átiratok, népzene inspirálta darabok szerepelnek cselló–hegedű duóra. A nagy klasszikusok világából indulnak a népdalfeldolgozásokon át az énekelt versek és az improvizációk felé.

Borítókép: Néhány fellépő (Forrás: Weszelits András)