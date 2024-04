Új dallal érkezik a 20 éves Halott Pénz + videó

A zenekar idén ünnepli a Halott Pénz-sztori 20 éves jubileumát, 20 éve annak, hogy Marsalkó Dávid megjelentette az első Halott Pénz-dalt, amelyet azóta számos sláger és díj követett. Legutóbb az ország egyik legnépszerűbb előadójaként hazavihették a 2023-ban a rádiókban legtöbbet játszott hazai előadó Mahasz-díját is. Ez annak is köszönhető, hogy Dávidék folyamatosan írják az új dalokat és a jubileum évére is készülnek pár újdonsággal: tavaly néhány napra leköltöztek a Balatonra, hogy új számokat írjanak. Így született meg a most bemutatott Ha bántanak az emberek is.

A Halott pénz az egyik leismertebb hazai zenekar. Fotó: Getty Images/Jeff Kravitz

A Ha bántanak az emberek arra bátorít, hogy mindenki a szívét követve, a céljaiban és önmagában bízva éljen. A fekete-fehér klip valódi emberi pillanatokat mutat be, a gyerekkori önfeledt játéktól a felnőttkor szürke, munkás napjain át az apró, meghitt örömökig.

A klipet a FINAL. Productions készítette.

A Halott Pénz 20 éves története is kiváló példa arra, hogy kitartással és elhivatottsággal bármit el lehet érni: el lehet jutni egy pécsi szobából a fesztiválok nagyszínpadaira, tizenkétszer megtölteni a Budapest Parkot és háromszor a Papp László Budapest Sportarénát, miközben egy ország énekli a slágereidet.

Most pedig eljött az idő, a zenekar eddigi legnagyobb koncertjére készül június 8-án, a Puskás Arénába, ahol a jól ismert dalok mellett az újak is felcsendülnek majd egy feledhetetlen show részeként.

Jegyek már kaphatók a Live Nation oldalán.