Megízlelni a Keletet: jön az Asian Streetfood Festival + videó

A hazai gasztrokultúra elképesztő mértékben fejlődött az elmúlt 1-2 évtizedben. Nemcsak minőségibb, de sokfélébb is lett, a magyar konyha is kezdi levetkőzni a gulyáskommunizmus alatt rárakódott rossz rutinokat: a kommersz konzervek helyét egyre többször veszik át a friss alapanyagok, az ételízesítőét az újra felfedezett fűszerek, ráadásul egymást érik a főzős show-műsorok. Miközben újra rátalálunk saját konyhaművészetünkre, más kultúrák ízei is színesítik a menünket.

Autentikus keleti ízek: az Asian Streetfood Festival. Forrás: Facebook/Botellón terasz

Az ázsiai konyha immár több évtizede stabilan jelen van Magyarországon, és bár némelyek csak távolról, gyanakodva szemlélik a számukra idegen ételeket és ízeket, egyre nagyobb azoknak a tábora, akik régi ismerősként üdvözlik a keleti gasztronómiát, és hagyományos magyar étrendjüket gyakran kiegészítik egy-egy egzotikus fogással. A keleti konyha ősi tradíciókkal rendelkezik, elég, ha belegondolunk abba: Kína a világ legrégebbi folyamatosan fennálló civilizációja, már akkor több ezer éves múlt volt mögötte, amikor Európában a rómaiak még csak építgették birodalmukat.

Mindezek után nem meglepő, hogy az ázsiai konyha kedvelőinek itthon évek óta rendeznek fesztivált, nem is egyet.

Ilyen a négynapos, április 25. és 28. között meghirdetett Asian Streetfood Festival is. A helyszín, a Kazinczy utcai Botellón terasz önmagában is különleges hangulatú, hiszen az Elektrotechnikai Múzeumnak helyet adó épület retró neonfeliratokkal díszített belső udvarán található. Az ingergazdag környezet, a színek kavalkádja egyébként is jellemző Ázsiára, ezt idézi majd a fesztiválhelyszín autentikus díszítése, valamint az élő zene is.

A rendezvényre látogatók kilenc étterem kínálatából válogathatnak. Köztük évek óta visszatérő nagyágyúk is lesznek, mint a legendás kínai Wang Mester, de ott lesz a Kicsi Japán is, amely ugyan csak pár éve nyílt, de mára valóságos zarándokhellyé vált a szusikedvelők körében. Tajvani ízeket kínál a 101 Bistro, laosziakat a Kao Niaw Ping Kai, a Ramenka nevéből pedig az avatottak könnyen kitalálhatják, hogy az ismert japán levesfajta a specialitásuk. Szintén a felkelő nap országának ízeit kínálja az Ensō, míg a Petrol a jó ízléssel kombinálja a távol-keleti gasztronómiát a barbecue világával. A BiuTea buborékos teákra specializálódott, a Sáo pedig Vietnámot képviseli majd az eseményen.

A magyarok pontosan tudják, hogy az evés élvezeti tevékenység is, nem pusztán az életben maradás eszköze. Kevés dolog tud úgy összekovácsolni egy társaságot, mint egy jó hangulatban elköltött ízletes ebéd vagy vacsora; az ünnepeken is az asztalt üli körül a család. Az egzotikus ízek pedig csak tovább fokozzák a hatást.