Most vagy soha! Így éneklik Erdélyben a himnuszt a meghatódott nézők

A filmet forgalmazó Taylor Projects és A Vándormozi közölte: Erdély több városában a magyarországi bemutatóval egy időben, március 15-ét követően is vetítették a Most vagy soha! című filmet, akkor három nap alatt tizenegyezren látták. Az alkotást olyan partiumi és erdélyi településekre is elvitték, ahol nem üzemel mozi. A hétvégén pedig több erdélyi városban tartottak vetítéssel egybekötött közönségtalálkozót.