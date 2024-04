Hatalmas bulival ünnepli tizenötödik születésnapját a Random Trip

A védjegynek számító zenefolyam improvizálás mellett természetesen a csapat legismertebb dalai sem maradhatnak ki: a rádiós toplistákat vezető Hajolj közel, Csak boldog és Szeretem a reggelt mellett olyan közönségkedvencek is felcsendülnek majd, mint a Dobban és a This Game Will Never End. A megszokott maratoni hosszúságú koncert előtt sem marad tétlenül a közönség.

A különleges formáció alapítói (Forrás: Facebook/Random Trip)

Sokszor érkezik a kérdés: de tényleg minden a színpadon születik, nem próbáltok? Delov Jávor ennek kapcsán elárulta: – Idén muszáj volt próbálni, hiszen konkrét dalok hangzanak el. Először furcsállta is mindenki, de jó volt a koncert előtt kicsit összejönni. Ennek kapcsán jött az ötlet, hogy Sárkány Bertalannal karöltve egy közös zenélésre invitáljuk a közönséget a koncert előtt az általunk „Királydombnak” nevezett területen a Budapest Parkban. Érdemes időben érkezni.

A Random Trip hazánk legszínesebb könnyűzenei közössége: műfaji határokon (pop, rock, jazz, hiphop, blues, elektro stb.) átívelő improvizációs koncertsorozat, amelyben a hazai könnyűzene legkülönbözőbb műfajokból érkező előadói lépnek fel sokszor meglepő összeállításokban és vonják be egymást a legváratlanabb zenei kalandokba.

A 2008/2009 fordulóján budapesti klubokból indult, heti rendszerességgel megtartott klubest mára „kinőtte” saját kereteit: Budapest legnagyobb koncerthelyszínein, jazzfesztiválokon, a nagy nyári zenei fesztiválokon és a legjobb vidéki klubokban is egyaránt szívesen látott vendég, a fellépők sorában pedig rendszeresen megtalálhatók nemzetközi sztármuzsikusok.