A fekete doboz: gondok a hatalmas aréna körül

A város új szórakozóhelyét választották az idei MTV Europe Music Awards (EMA) helyszínéül, amely novemberben lesz esedékes. Ez azért figyelemre méltó hír, mert MTV show-t korábban még nem tartottak Manchesterben, sőt hét éve nem rendezték az Egyesült Királyságban. A tervek szerint a nyitás után Olivia Rodrigo, Liam Gallagher, Arijit Singh, a Take That és a Pearl Jam is koncertezik majd a rendezvényhelyszínen.

A hatalmas aréna 23.500 főt tud befogadni. Forrás: Courtesy of Oak View Group

A létesítmény kapcsán érdekes információ, hogy Harry Styles harminc mérföldre nőtt fel a fedett arénától. Így nem csoda, hogy ő is a létesítmény befektetői között van, és még tanácsokat is adott a tervezés egyes részeinél.

Egyik legfontosabb javaslata az volt, hogy a nézőtéren ne legyenek reklámtáblák, amelyek elvonják a művészek figyelmét, amikor a színpadon vannak.

A Co-op Live egyébként modern lakosztályokkal és még egy edzőteremmel is várja az előadókat.

Gary Roden ügyvezető igazgatója a BCC-nek hangsúlyozta, hogy a létesítmény nagy előnye, hogy a hátul ülő rajongók közelebb lesznek a színpadhoz, mint a hasonló arénákban. Ennek az az oka, hogy a 9200 álló vendéget befogadó küzdőtér látszólag rövidebb, ám szélesebb, mint más arénáé. Roden emellett rámutatott a tér különleges akusztikai tulajdonságaira, valamint arra, hogy több szinten várja a közönséget majd különleges étel- és italválaszték.

A Co-op Live-ot a City Football Group építtette – amelynek tulajdonosa az Egyesült Arab Emírségek miniszterelnök-helyettese, Mansour bin Zayed Al Nahyan Sejk – az Irving Azoff amerikai zenei mogul által társalapító Oak View Grouppal együtt.

Azoff fia és üzlettársa, Jeffrey többek között Harry Styles és a U2 menedzsere, így nem véletlen, hogy a világhírű kaliforniai együttes soronkövetkező turnéján az Egyesült Királyságban csupán Manchesterben ad koncertet idén júniusban.

Bár a Co-op Live kommunikációjában hangsúlyozza, nem kíván versenyezni a város másik nagy létesítményével, az AO arénával, ám sokak számra nagy kérdés, hogy a brit település elég nagy-e mindkettőjük számára.

A másik, 1995 óta különféle neveken működő létesítmény azonban a nyitásra válaszul egy ötvenmillió font értékű felújítást végzett: saját kapacitását 21 ezerről 23 ezerre növelte, és agresszív reklámkampányban sulykolja a megújulást, valamint a központi elhelyezkedést.