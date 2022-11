Náluk landoltak az MTV Európai Zenei Díjai

Az amerikai énekesnőt hét kategóriában jelölték a díjra, végül a legjobb popénekes, a legjobb előadó, zenés videó (All Too Well) és hosszú zenei klip elismerését kapta meg. Swift, akinek Midnights című albuma a közelmúltban jelent meg, meglepetésre személyesen vette át a díjakat. A színpadra lépve elmondta: csak a rajongóinak köszönhet mindent.

Az MTV EMA díjátadójának házigazdája Rita Ora és Taika Waititi volt.

A düsseldorfi gálát David Guetta és Bebe Rexha közös előadása, az I'm Good (Blue) nyitotta meg.

A Will of the People című számával ezt követően a Muse lépett fel, amely az estén a legjobb rock kategória díját szerezte meg.

Három kategóriában győzött távollétében Nicki Minaj, aki a legjobb dal és hiphopszám díját is megkapta.

Harry Styles, aki amerikai turnéja miatt nem volt jelen, a legjobb élő fellépés, valamint a legjobb angol és ír előadó díját szerezte meg.

Az estén nagy sikert aratott az ukrán Kalus együttes fellépése is, akik májusban az Eurovíziós Dalfesztivált is megnyerték.

A gála előadói között volt még mások mellett a OneRepublic I Ain't Worried című számával, amelyhez Tom Cruise Top Gun: Maverick című produkciójának egy rövid videorészletét is sikerült megszerezniük.

A PSD Bank Dome-ban megrendezett díjátadó közvetítését több mint 170 országban láthatja majd a közönség.

