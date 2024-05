Comic Con: sztár- és programdömping a Hungexpón

A Budapest Comic Con központi terének egyik legfontosabb helyszíne a Szerencsejáték Zrt. által bemutatott Stars Zone lesz, ahol testközelből találkozhatunk külföldi sztárokkal, dedikáltathatunk vagy akár az arra kialakított területen fotózkodhatunk is velük.

A Comic Con idei sztárvendégei. Forrás: Lounge Communication

A Budapest Comic Con hollywoodi sztárjai

A Batman-filmek szerelmeseit – és Julia Roberts rajongóit – Eric Roberts várja a helyszínen, míg a Trónok harca fagyos világát Jerome Flynn idézi majd meg. Mellettük a Charlie és a csokigyár umpa-lumpáit alakító Deep Roy, a Csillagkapu és A múmia hőse, Eric Avary és a Vikingek Rollója, Clive Standen is kilátogat a Hungexpóra. A Harry Potter-rajongóknak azonban minden bizonnyal a Padma Patilt megszemélyesítő Afshan Azad lesz majd az esemény legnagyobb csillaga. A külföldi színészek mellett ismert cosplayerekkel és képregényalkotókkal is találkozhatunk. Itt lesz például WheelJack és Arcee a Transformers univerzumból, de a híres olasz előadóművész, Taryn is tiszteletét teszi Budapesten.

A sztárok mellett tartalmas és izgalmas programokban sem lesz hiány.

Idén is lesz nagyszabású, nemzetközi és magyar árusokat felvonultató Artist Alley. Ennek egyik különlegessége, hogy a külföldi alkotók egyedi, kifejezetten a Budapest Comic Conra tervezett, saját stílusban készült nyomatokkal készülnek, amelyek kizárólag a helyszínen lesznek megvásárolhatók, limitált példányszámban. Érdemes tehát résen lennie annak, aki szeretne egyet az exkluzív darabokból.

A Magyar Filmszínpadon a filmek és sorozatok mellett többek között a mesterséges intelligencia és a trailerkészítés művészete is fókuszba kerül, ahogy természetesen a cosplay is kiemelt figyelmet kap a hétvége folyamán versenyekkel, bemutatókkal, színpadi beszélgetésekkel és workshopokkal.

Ezeken felül lesz Star Wars-zóna tematikus programokkal és kiállításokkal, Gaming Zone a videójátékok és az e-sport rajongóinak, valamint BCC Kids zóna, amely kreatív és szórakoztató programmal várja a legkisebbeket.





Egy belépőjeggyel négy rendezvényre

Először nyitja meg kapuit a népszerű kiadókat is felvonultató Board Game Expo, a Budapest Comic Con társrendezvénye, amelynek célja, hogy a társasjátékok szerelmesei együtt hódolhassanak szenvedélyüknek.

Vendégrendezvényként csatlakozik az eseményhez az immáron ötéves KoreaON kulturális fesztivál is, amely két teljes napon át ad ízelítőt a koreai kultúra sokszínűségéből.

Lesz többek között főzőshow, modern és tradicionális tánc, számos zenei produkció, taekwondo-bemutató és koreai szépségápolási tanácsadás is. Ahogy az Országos Gaming Expó (OGEX), Magyarország kedvenc ingyenes gaming rendezvénye is a Hungexpóra költözik május harmadik hétvégéjén. Mindhárom rendezvény ingyenesen látogatható a Budapest Comic Conra megváltott jeggyel.

Minden helyszínen vásárolt belépőjegy árából a szervezők ötszáz forintot gyermekotthonoknak ajánlanak fel, amelyből mozijegyet vásárolhatnak a hátrányos helyzetű gyermekeknek. Egy újabb érv a sok közül, amiért megéri kilátogatni a harmadik Budapest Comic Conra, amely minden eddiginél nagyobbnak ígérkezik.