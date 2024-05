Élénkülnek a magyar–kínai filmes kapcsolatok

A kínai mozgókép ágazat erőteljes növekedésben van, az előrejelzések szerint az elkövetkező években volumene duplájára nő. A kínai azon kevés filmforgalmazási piacok egyike a világon, amely helyi gyártású produkcióival megelőzi az amerikai világbrandként hódító blockbustereket a kínai jegypénztáraknál. A kínai filmipar jelenleg harmadik fénykorát éli, a 70-es évek végétől a kínai vezetés a gazdaság egyik alappilléreként kezeli a kultúrát és azon belül a filmipart. A nagy költségvetésű, nagy nézőszámokat elérő filmek mellett számos kisebb produkció is készül, melyek szintén jelentős jegybevételt termelnek. Magyarországhoz hasonlóan a kínai kormány szintén stratégai ágazatként kezeli a filmipart, legutóbbi tanúsítványa ennek az is, hogy az ágazat növekedésének biztosítása érdekében 2022-ben a filmipar számára előnyös adóirányelveket vezettek be Kínában.

Magyar–kínai filmes megállapodás született. Fotó: Nemzeti Filmintézet/Kaiser Ákos

Magyarország a kontinentális Európa első számú filmgyártási helyszíne jelenleg, a világ filmgyártásának élvonalbeli szereplői forgatnak hazánkban magyar szakemberek közreműködésével. Filmiparunk jelentős devizabevételt eredményez nemzetgazdasági szinten, hozzájárulva az ország stabilitásához. Budapest földrajzi és filmipari adottságaiból adódóan Kelet és Nyugat filmes kapcsolatainak kiváló új központja lehet. Számos izgalmas, el nem mesélt közös történetünk van a kínai alkotókkal, melyek közös megfilmesítéséhez új lendületet ad a megállapodás

– nyilatkozta Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

A magyar és a kínai szakemberek összefogásának elősegítése, közös filmes projektek indítása céljával Káel Csaba kormánybiztos és Mao Yu, a China Film Administration vezetője filmszakmai együttműködési megállapodást írt alá Budapesten.

A megállapodás a filmgyártás mellett kiterjed a mozgóképszakmai képzés területén is a kooperációra, magyar és kínai filmalkotások kölcsönös népszerűsítésére.

A China Film Administration delegációja a megállapodás alkalmával szakmai látogatást tett a Nemzeti Filmintézet Filmarchívumában és Filmlaborában. Megtekintette a fóti stúdiókomplexumot is, amelynek átfogó fejlesztése a megvalósítás lezárásánál tart.

Biztosítva a hazai filmipar versenyképességének megőrzését hosszú távon, négy új műterem és kiszolgáló létesítmények épültek Fóton az NFI Stúdióban minden idők legnagyobb állami forrású stúdiófejlesztéseként. A fóti bázis kapacitását ötszörösére növelő fejlesztés során Magyarország egyik legnagyobb, 4945 négyzetméter alapterületű, 18 méter belmagasságú új filmstúdiója is megépült.