A Celine Dion és Andrea Bocelli hangján egyszerre éneklő fiatalember Budapestre érkezik

2018 szeptemberében a Wish 107.5 rádióállomáson lépett fel, erre figyelt fel Ellen DeGeneres, a híres amerikai műsorvezető, aki meghívta a TheEllenShow-ba, és ezzel kapott immár nemzetközi figyelmet. Később az America’s Got Talent The Champions versenyében is részt vett, ahol a negyedik helyig jutott.