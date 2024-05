„Attól, hogy tudsz beszélni, még nem vagy okos” – 5+1 szállóige a Star Warsból

A világ leghíresebb filmes univerzumában a nagy hatalmú és bölcs jedimesterek szájából sok olyan mondat hangzik el, amelyet érdemes elrakni útravalónak akkor is, ha nem vagyunk a Star Wars legnagyobb rajongói.

A Star Wars: Az akolitus sorozat június 5-én debütál a Disney+-on (Fotó: Disney+)

1. „Tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld!”

Szinte nem is lehetne találóbb idézettel kezdeni a listát, hiszen talán ez az egyik legnépszerűbb sor az egész Star Wars-franchise-ból. A Birodalom visszavágban találkozhattunk először Yodával, aki bevezette Luke-ot és a nézőket is a jedigondolkodásba, és feltárta, mit jelent az Erő. Luke ekkor még nehezen hisz annak hatalmasságában, de ami még ennél is fontosabb, önmagában sem. Ami ezután következik, az egy időtlen lecke, amely az élet minden területén mindenkire vonatkozik: felejtsd el, amit tudni vélsz, nyisd meg az elmédet az új lehetőségeknek, és soha ne hagyd, hogy a kétségek határozzák meg tetteid kimenetelét.

2. „A legjobb tanár éppen a kudarc”

Yoda bölcs leckéivel és tanításaival sokáig terelgette az ifjú Skywalkert, még felnőttkorában is. A Jedi visszatérben Luke ugyan legyőzi Palpatine császárt, de retteg attól, hogy apja, Vader sorsára jut, ezért elrejtőzik és remeteként él. Régi mestere az Erőn keresztül szól hozzá és ad neki olyan bölcs tanácsot, melyet mi is bármikor szívesen vennénk.

Add tovább a tudásodat, az erőt, a jártasságot. De a gyengeséget, dőreséget és kudarcot szintúgy. Igen, leginkább a kudarcot. Mert a legjobb tanár éppen a kudarc.

3. „Felejtsd el a múltat. Töröld el, hogyha muszáj. Csak így válhatsz azzá, akivé válnod kell.”

Bár az új trilógiából kevesebbet idéznek a rajongók, azért ott is lehet megszívlelendő tanácsot hallani. Az a koncepció, hogy a múlt a sorson és az örökségen keresztül határozza meg a jelent, már régóta része a Star Wars történetmesélésének. Kylo Ren pont erre utal, amikor az erőn keresztül beszélget Reyjel, és elhangzik ez a költői, drámai, sőt, talán kicsit vakmerő idézet is, amelynek az üzenete egyszerű: ahhoz, hogy továbbléphess, el kell engedned a múltadat. Ha kell, el kell vágnod magadtól erővel, hogy ne az határozzon meg.

4. „Ne a félelmeiddel törődj (…), figyelmedet a jelen kösse le!”

Az 1999-ben megjelent előzménytrilógia első részében, a Baljós árnyakban láthatjuk leginkább azt a jedigondolkodást és bölcsességet, amit az előzetesek szerint a Star Wars: Az akolitus hoz majd el nekünk. Qui-Gon Jinn tanácsai végigkísérik a filmet. A jedimester a Darth Maul elleni csata előtt nem járkál idegesen, mint ellenfele, hanem megfogadja a saját tanácsát és meditál. A pillanatra koncentrál, összpontosítja elméjét, és bár a közelgő harc miatti aggódik, nem hagyja, hogy félelme irányítsa sorsát. Bár mi nem vagyunk jedik, mégis megvívjuk a magunk fénykardcsatáit, csak más-más módon.

5. „Ne feledd, a jelen a fontos. Arra összpontosíts. Érezz, ne töprengj.”

A túlgondolás nem csak a mi életünkben van jelen, gyakori a messzi-messzi galaxisban élőknél is. A Qui-Gon Jinn szájából a fogatverseny rajtja előtt elhangzó mondatokkal az ifjú Anakinnak ad tanácsot, hogy lecsendesítse elméjét, csak a közvetlenül előtte álló dolgokra gondoljon és hallgasson az ösztöneire. Az élet szinte minden területén megáll ez a mondás, néha nem árt, ha kicsit lelassulunk és helyre rakjuk magunkban a dolgokat, priorizálunk és a megérzéseinkre hallgatunk. Vagyis, ha hagyjuk, hogy átjárjon minket az Erő.

5+1. „Attól, hogy tudsz beszélni, még nem vagy okos”

Talán az egyik legegyszerűbb és legnagyszerűbb idézet a messzi-messzi galaxisból. Qui-Gon Jinn Jar Jar Binkshez intézett szavai a Baljós árnyakban nem is érdemelnek különösebb magyarázatot, csupán annyit, hogy néha jobban járunk, ha meg sem szólalunk.

A csönd nagyon erős fegyver, sokszor nagyobb hatást érünk el azzal, ha inkább nem mondunk semmit, mintha utólag azon töprengenénk, hogy jobban jártunk volna, ha hallgatunk.

Ahogy látható, a Star Wars univerzuma bővelkedik olyan bölcsességekben és tanácsokban, amelyeket nemcsak a messzi-messzi galaxisban élőknek érdemes megfogadni, hanem a mi hétköznapjainkat és életünket is megkönnyíthetik. A Csillagok háborúja filmes univerzuma június 5-én tovább bővül. A Disney+ kínálatába érkező Star Wars: Az akolitus a Galaktikus Köztársaság fénykorába, száz évvel A Baljós árnyak előtti időbe repíti a nézőt, ami semmilyen módon nem kapcsolódik a Skywalker-érához, így merőben új alapokra helyezi mindazt, amit a jedikről és a sithekről eddig tudtunk.