A Várban marad a Hadtörténeti Múzeum

Amióta kiköltözött régi helyéről a Hadtörténeti Múzeum, több helyszín is felmerült a fontos gyűjtemény elhelyezésére. A jelenleg a budapesti Bálna Honvédelmi Központban látható tárgyegyüttes otthonaként például szóba jött Székesfehérvár és más vidéki helyszín is.

Most úgy tűnik, megnyugtató döntés született a múzeum elhelyezéséről. A péntek megjelent 1170/2024 (VI. 14.) kormányhatározat szerint a Hadtörténeti Múzeumnak a Nemzeti Hauszmann-programban újjászülető egykori Honvéd Főparancsnokság épületében, a Dísz tér 17. szám alatt lesz a végleges otthona.

A Honvéd Főparancsnokság épületének látványterve (Forrás: Várkapitányság)



A Hadtörténeti Intézet és Múzeum honlapján olvasható közlemény szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy nyilatkozott a költözésről:

a magyar katona hősiességének és a magyar vitézség ezer évének gazdag katonai örökségét méltó módon kívánja majd bemutatni a megújult HIM, amely feladatához méltó helyszínre talált a nemzeti történelem szíve közepének számító budai Várnegyedben található Szent György-téren.

A Kapisztrán téren álló, 1847-ben, klasszicista stílusban épült egykori Ferdinánd-laktanya – amelyet az 1880-as évektől Nádor-laktanyának neveztek – nyugati szárnyát 1926-tól alakították át Hadimúzeum céljára, majd a közelmúltban a minisztérium egyes szervezeti egységei kapták meg az épületet.