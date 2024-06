Ismét felrázza Budapestet az ausztrál rockbanda

Az ausztráliai Victoria tartományból származó zenekart 2003-ban alapította egy testvérpár, Joel és Ryan O’Keeffe, akik hamar sikeresen követeltek maguknak helyet a rockszcénában pulzáló előadásaiknak és klisémentes rock ’n’ roll dalaiknak köszönhetően. A formációt jelenleg a testvérek mellett Justin Street basszusgitáros és Jarrad Morrice gitáros alkotják.

Az Airbourne. Fotó: Facebook/Airbourne

A banda 2007-es Runnin’ Wild című debütáló anyagával hamar felkerült a toplistákra, ahogy a soron következő lemezeik is rendre stabil helyezéseket értek el a toplistákon világszerte. A sikerek megszilárdították a zenekar hírnevét, mindenki számára jelezve, hogy a rock világában igenis számolni kell velük, kereskedelmi sikereik mellett pedig a kritikusok elismerését is kivívták, 2017-ben az Év albuma díjra jelölték őket a Classic Rock Roll of Honour Awardson.

A banda megalakulása óta több mint 1100 koncertet adott szerte a világban, köztük a legnagyobb fesztiválokon is megfordultak, mint a Wacken, a Download, a Hellfest, a Rock am Ring és a Rock im Park.

Fáradhatatlan koncertkörútjaik során olyan rockóriásokkal osztoztak a színpadon, mint az Iron Maiden, a Motörhead és a Rolling Stones.

Az Airbourne a klasszikus rock egyik legelkötelezettebb fáklyavivője, szinte folyamatosan úton vannak, de a lassulás legcsekélyebb jeleit sem mutatják, a zenekar a rock ’n’ roll szellemét életben tartva turnézik a világ körül és 2025. március 25-én hozzánk is visszatérnek, az Akvárium Klubban adnak koncertet.