Állva tapsolták Pedro Almodóvart Velencében

A filmfesztivál Orizzonti (Horizontok) elnevezésű versenyprogramjában a legjobb film díját a román Bogdan Muresanu The New Year That Never Came című filmjének ítélte oda a szekció zsűrije, amelynek munkájában Reisz Gábor magyar filmrendező (Magyarázat mindenre) is részt vett.