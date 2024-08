Hazánkban forgatott filmek is versenyeznek a nemrég megkezdődött velencei filmfesztiválon

Budapesten forgatták Pablo Larraín chilei rendező Maria Callasról szóló életrajzi drámáját Angelina Jolie főszereplésével, amely a legendás operaénekes utolsó napjaira fókuszál. Szintén a fővárosban forgatták Brady Corbet The Brutalist című filmjét, amelyben Adrien Brody alakítja Tóth Lászlót, a holokauszttúlélő zsidó építészt, aki feleségével Amerikában kezd új életet.



Angelina Jolie amerikai színésznő a filmfesztiválon (Fotó: AFP)

A velencei filmfesztiválon résztvevő Káel Csaba, a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos a műsorban elmondta: Brady Corbet The Brutalist című filmjében is a magyar szakemberek hozzáadott értéke érződik, a Callas pedig nívósan kivitelezve használta jellegzetes zenei létesítményeinket, a Magyar Állami Operaházat és a Zeneakadémiát. Mindkét alkotást nagy várakozás övezi – közölte Káel Csaba, hozzátéve: a Maria Callasról szóló filmet csütörtökön mutatták be, és a közönség óriási ovációval ünnepelte Pablo Larraín rendezőt és Angelina Jolie-t.

Budapest, a különleges

Ezekben a mozgóképekben megjelenik Magyarország épített öröksége, emellett a magyarországi filmlaboratórium azon ritka laborok egyike a világban, ahol még eredeti filmre forgatott nyersanyagból hívják elő a későbbi kópiákat. Többek közt ezért is esett a választás Budapestre, mint forgatási helyszínre – hangsúlyozta.



Adrien Brody, a The Brutalist című film főszereplője (Fotó: AFP)

A kormánybiztos szerint a magyar stábok nagyon jók, és kiemelten fontos, hogy már nemcsak a szolgáltatás szintjén vannak jelen a külföldi produkciókban, hanem magasabb szinten is. A Callas zenei előkészítésében is magyar szakemberek dolgoztak, a The Brutalist vágója pedig Jancsó Dávid volt. Káel Csaba emlékeztetett: a fesztiválon lesz a premierje Szilágyi Zsófia Január 2. című filmjének is. Szilágyi Zsófia alkotását a mustra Biennale College Cinema szekciójában vetítik majd augusztus 31-én.

A Hunyadi-filmre is felfigyelhet a világ

A Hunyadi János életét bemutató tízrészes sorozatról szólva kitért arra, hogy a Robert Lantos producer nevéhez köthető produkció több mint 600 színésszel, kaszkadőrrel készült. Káel Csaba elmondta azt is, hogy az októberi Mipcom Cannes tévés vásár óriási lehetőséget jelent, mivel ha ott valamelyik sorozat, televíziós produkció berobban, akkor arra nagyon felfigyel a világ, és a Hunyadi ennek a kapujában van.