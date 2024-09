Halle Berry foggal-körömmel védi gyermekeit + videó

Alexandre Aja a Stranger Things és az Érkezés producereivel karöltve készítette el új túlélőhorrorját, a Ne oldozz el! (Never Let Go) című filmet. A főszerepet alakító Halle Berry két ikerfia számára próbál védelmet nyújtani az erdő közepén lévő házukban. A legfontosabb, hogy mindig kapcsolatban maradjanak, akár egy kötél által, különben az őket évek óta rettegésben tartó gonosz szellem eljön értük. Az egyik fiú azonban megkérdőjelezi a szellem létezését, ami megtöri a hármuk közti köteléket, és elkezdődik a harc a túlélésért.

Fotó: ADS Service Kft.

Halle Berry 2002-ben nyert legjobb színésznő Oscar-díjat a Szörnyek keringője című filmben nyújtott alakításáért.

Berrytől nem áll távol a horror és a thriller zsánere: többek közt játszott a Gótika, A hívás, a Vadidegen, a Sötét hullám és A gazdagság ára című filmekben.

Az áprilisban megrendezett CinemaCon egyik beszélgetésén a színésznő elmondta, hogy azért vállalta el a Ne oldozz el! főszerepét, mert igazi adrenalinfüggő, a film pedig lehetőséget adott arra, hogy egy olyan világ részese legyen, amit még soha nem látott.