Hollywoodi filmhelyszíneket rejt Tata

A Tatai Tourinform Iroda programján a filmhelyszínek között Cserteg István filmkutató, író kalauzolta az érdeklődőket – olvasható a Kemma.hu cikkében. Megtudhatták tőle, hogy 1917-től napjainkig száz film készült a vizek városában.

A légy című Oscar-díjas filmben a tatai kiskastély adta az ihletet Rófusz Ferenc rendezőnek. Forrás: Kemma.hu

A Ciframalom, az Angolpark és a kiskastély is szolgált már film helyszínéül. Sőt még Oscar-díjas alkotás is köthető Tatához.

Mint elhangzott, összesen háromszáz olyan film van, amit ha nem is Tatán, de Komárom-Esztergom vármegye területén forgattak. Az első rendező, aki Tatát választotta alkotása helyszínéül, Deésy Alfréd volt, aki aztán egymás után több filmet is forgatott a városban – mesélte a filmkutató, akitől a neves rendezőről is megtudhattak érdekességeket a sétán résztvevők. Mint elhangzott, Deésy Alfréd a magyar filmművészet kiemelten különleges alakja volt. Színész, forgatókönyvíró, filmrendező, a Star Filmgyár egyik alapítója, a magyar film- és moziipar jelentős teremtője. Erdélyben, Désen született, ám Tatát tartotta második otthonának. Ezt a szeretetét úgy fejezte ki, hogy kilencven rendezett filmalkotásából hatvan filmjének Tata adott hátteret.

A filmkutatótól azt is megtudhattuk, hogy Bacsó Péter és Rófusz Ferenc munkássága is kötődik Tatához.

Kevesen tudják, hogy az 1980-ban készült A légy című Oscar-díjas magyar rajzfilmben a tatai kiskastély adta az ihletet Rófusz Ferenc rendezőnek

– osztotta meg az érdekességeket a filmkutató.

Azt is elmondta, hogy az Egri csillagok forgatása során a Mecsek vidékén játszódó képsorokat nagyrészt Tatán forgatták le. A félszemű janicsár a csapatával a tatai Öreg-tó mellett bóklászik a filmben. A vadregényes helyszín mocsaras, nádas területe jól illusztrálta a regényben olvasható patakot és környékét – mondta a szakember, aki azt is elárulta:

A gyermek Vica és Gergő az Által-ér befolyásánál fürdik a patakban.