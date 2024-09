A Kortárs Építészeti Központ (KÉK) 2008 óta rendezi meg a Nemzetközi Építészeti Makettfesztivált. Idén hetedik alkalommal, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ társszervezésében, az intézmény leendő új otthonának helyszínén valósul meg az esemény.

Állat alakú ház, 2023. Készült az Arkki építészeti iskola műhelyfoglalkozásán Forrás: Arkki

A fesztivál idei mottója: „learning by doing.”

A tapasztalati tanulás pedagógiai értelemben arra utal: a tudás a legjobban a saját gyakorlaton keresztül sajátítható el. Ebbe az értelmezésbe kapaszkodva a 7. Nemzetközi Építészeti Makettfesztivál azt kutatja, miként segíti a modell az építészeti gondolat megragadását, kifejezését és átadását, magyarán: miért makettezünk?

A fesztivál közel háromszáz makettet mutat be hazai és nemzetközi építészirodáktól, oktatási intézményekből és gyűjteményekből. A kiállításon amatőr makettek, színházi modellek, gyerekek által készített modellek és persze építészektől származó kísérleti, munkaközi makettek sora mutatja be, mire is jó a makettkészítés. A fesztivál programját tárlatvezetések és workshopok egészítik ki.

A kiállítás kurátora Kovács Dániel művészettörténész (MÉM MDK), a kurátori csapat tagjai Soós Tamás építész és Szij Barbara művészettörténész, a KÉK munkatársa.

A maketteket az alkotók ismertetése kíséri, magyar és angol nyelven. A kurátor felkérésére három külsős szakértő is bekapcsolódott a kiállítás megvalósításába: a Malajziából származó, a londoni Architecture Associationnél diplomázott Pei Yong, a kubai születésű, Milánóban diplomázott Adrian Labaut, valamint a BME Lakóépülettervezési Tanszékének építész oktatója, Weiszkopf András az általuk választott makettekhez fűzött megjegyzéseikben osztják meg tapasztalataikat a látogatókkal.