Hamarosan bemutatják Andy Warhol hírhedt Campbell leveskonzerv képeinek a zenei megfelelőjét, a Nixon Kínában című operát

A huszonöt éves diplomáciai elzárkózást követő 1972-es pekingi kínai–amerikai csúcstalálkozó híre bombaként robbant a hidegháború idején. A politika és az eseményről részletesen beszámoló sajtó már a látogatás idején elkezdte a mítoszteremtést Richard Nixon és Mao Ce-tung tárgyalásai körül, amelyek következményei napjainkra is kihatnak.

Hamarosan bemutatják a Nixon Kínában kortárs amerikai operát (Fotó: Magyar Állami Operaház/Berecz Valter)

A Nixon Kínában szeptember 29-i előadását élőben közvetíti az OperaVision

A lapunkhoz eljuttatott közlemény szerint John Adams egyszerre minimalista és grandiózus műve az 1987-es houstoni ősbemutató óta szerepel az operák repertoárján világszerte. A zeneszerző egyedi muzsikájában a szimfonikus hangzást szintetizátor és öt szaxofon is színesíti, zenéjében ugyanúgy érezhető Philip Glass és ifj. Johann Strauss, Wagner és Sztravinszkij hatása, mint a big bandekre emlékeztető dzsesszes elemek.

Lenyűgözőnek tartom, ahogy rövid és frappáns popzenei elemekből többórás történet építhető, és egyszerre látunk-hallunk élő, hús-vér szereplőket és majdnem minden drámai jellemfejlődést nélkülöző »hírműsor-figurákat«. Olyan ez az opera, mintha Andy Warhol hírhedt Campbell leveskonzerv képeinek a zenei megfelelője lenne

– fogalmazott Vajda Gergely karmester.

A pop-art úttörőjét Almási-Tóth András művészeti igazgató rendezésének látványvilága is megidézi. Legyen szó az Eiffel Műhelyház tereinek szokatlan és kreatív használatáról (díszlet-, világítás- és videótervező: Sebastian Hannak), látványos designruhákról (jelmeztervező: Márton Richárd), vetítésekről (film: Czeglédi Zsombor), tömegjelenetekről és balettbetétről (mozgástervező: Lázár Eszter), mind egy grandiózus operashow részét képezik.

Almási-Tóth András, az opera rendezője úgy véli, hogy mint minden fontos darab, a Nixon Kínában is többről szól, mint az alaptörténet. Az események átértékelődése, az objektív tények és azok szubjektív megítélése, megélése is a mű fontos eleme, miközben két világ találkozásának pozitív példáját is felmutatja:

két ország kezet nyújt egymásnak, egy számára ismeretlen, felfoghatatlan, ellentétes kultúrának, hiszen együtt kell és együtt tudunk élni úgy is, ha teljesen mást gondolunk a világról.

A magyarországi bemutató főszerepeiben Richard Nixont Szemerédy Károly, a first ladyt, Pat Nixont Kolonits Klára, Mao Ce-tungot Nyári Zoltán, feleségét, Csiang Csinget Rácz Rita, Csou En-laj kínai miniszterelnököt Azat Malik alakítja, Kovács István Henry Kissinger szerepében látható. A további szerepekben Kiss Diána Ivett, Fürjes Anna Csenge és Sahakyan Lusine hallhatók.

Az angol nyelvű, magyar és angol felirattal látható előadásban közreműködik a Magyar Állami Operaház Zenekara és Énekkara.

Az előadás a szeptember 22-i bemutató után szeptember 29-én és október 5-én látható a Magyar Állami Operaház Eiffel Műhelyházában.