Marics Peti lenyűgözte rendezőjét

A Demjén Ferenc legnépszerűbb dalait felvonultató, két idősíkon játszódó produkció két fiatal mindent elsöprő szerelmi történetét mutatja be. A film cselekménye szerint a zenei karrierjében és magánéletében is megrekedt harmincas főhősnő egy ismeretlen férfi által írt levélköteget talál elhunyt nagyapja házában.

Törőcsik Franciska és Ember Márk a filmben. Fotó: The Orbital Strangers Project

És mindent elsöpört a szerelem

A levelekből egy magával ragadó szerelmi történet rajzolódik ki előtte még 1989-ből, amikor a főhős édesanyja barátnőivel a Balatonnál nyaral, és közös életét tervezi az apja által számára kijelölt és természetesen „minden szempontból tökéletes” vőlegényével. A lányok ekkor megismerkednek egy rockzenekar tagjaival – és mindent elsöpör a szerelem.

– Volt úgy, hogy a forgatás valamelyik pillanatában kétségbe estem, de aztán tovább kellett lépnem, és csinálni mindent tovább – vallotta be a rendező, majd azt is elárulta, hogy sosem tudja pontosan megcsinálni azt a filmet, amit a fantáziájában maga előtt lát, mert még nem látja pontosan a szereplőket, a helyszínt és a forgatókönyv fejlődése is befolyásolja a végeredményt.

Fantasztikus kémiával létezett együtt Törőcsik Franciska és Ember Márk. Marics Petiről nem gondoltam volna, hogy ennyire ügyes, egyszerűen lenyűgözött

– emelte ki Orosz Dénes, hogy a kiváló színészeinek köszönhetően milyen érzés volt átélnie, hogy beindult a közös munka.

Naponta bonyodalmat okozott a koreográfia

A rendező elmondta a Svenk stábjának azt is, hogy nagyon észnél kellett lenni a forgatáson, és főleg a táncos jeleneteknél napi szinten kellett gyors döntéseket hozni, mert a koreográfia nagyon bonyolult volt.

Tudatos döntés volt a karácsonyi bemutató, amit nyilván ennek minden nehézségével együtt vállaltak – számolt be a felfokozott tempóról Orosz Dénes, hozzátéve: a megfeszített munka eredménye viszont egy mindenkinek kikapcsolódást jelentő, jó zenés film lett.

Jó magyar filmre szükség van, úgyhogy ajánlom mindenkinek

– mondta végül a Svenk stábjának a rekordnézettségű film rendezője.

A Nemzeti Filmintézet támogatásával, az IKO gyártásában, és nagyszabású televíziós show-műsorok, valamint filmsorozatok producereként ismert Kirády Attila közreműködésével megvalósuló zenés romantikus film rendezője Orosz Dénes (Poligamy, Coming Out, Seveled), forgatókönyvírói pedig Kormos Anett (Mintaapák, A mi kis falunk) és Goda Krisztina (BÚÉK, Csak szex és más semmi), aki egyben a film kreatív producere is.

Jó magyar filmre mindig szükség van

A Hogyan tudnék élni nélküled? című film képi világért Babos Tamás (A nemzet aranyai, Együtt kezdtük, Kaméleon) operatőr felel, míg a benne elhangzó zenékről Demjén Ferenc csapata gondoskodik.

A film látványtervezője Valcz Gábor (El a kezekkel a Papámtól!, Seveled, Swing), jelmeztervezője Kemenesi Tünde (A játszma, BÚÉK, Örök tél) A tánckoreográfiákat Turi Lajos Péter álmodta vászonra, aki korábban a Sztárban sztár, A nagy duett tévéműsorokban, illetve színházban a Sztárcsinálók, vagy a Puskás, a musical darabokon dolgozott.

