Költők a Poétikonban: Szeretnénk visszafordítani mindent

A kötet záróversében eljutok oda, hogy megbékélt, csendes, meditatív állapotban jelenik meg a tenger, de az összes többi esetben ez a feldúltságnak, valamilyen tragédiának, valami készülő veszélynek a szimbóluma. Tehát én amúgy nagyon szeretek tengerpartra járni, és nagyon szeretem a vizet, mint elemet, talán azért, mert annyiféle érzelem megjelenik egy víztükrön, vagy annyiféle tud lenni, hogy így be is fogad, ápol is, meg is tudsz benne bízni. Aztán lebegsz a víz felszínén, de közben egy óvatlan pillanatban csak belefulladsz egy másodperc alatt