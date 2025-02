Erős nyarunk lesz, Budapesten koncertezik Tom Jones és Billy Idol is

Két év szünet után ismét a magyar fővárosban lép fel Tom Jones. A világhírű walesi énekes június 28-án újra az MVM Dome-ban ad koncertet.

Az idén 84 éves, legendás előadóművész Defy Explanation című turnéjával érkezik Budapestre.

Tom Jones hat évtizede kezdte pályafutását, első zenekarát 1963-ban alapította Tommy Scott and the Senators néven. Első listavezető dala az It’s Unusual volt 1965-ben, egy évvel később a Green, Green Grass of Home, 1968-ban pedig a Delilah lett hatalmas sláger, de nagy siker lett a What’s New Pussycat? is. Saját televíziós showműsora volt Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban, több filmben szerepelt, köztük a Támad a Mars!-ban.

Az erőteljes hangú énekes a nyolcvanas években Prince dala, a Kiss feldolgozásával tért vissza a sikerlistákra. Ezt a kislemezt a kísérletező újhullámos csapattal, az Art of Noise-zal közösen rögzítette, a korong több millió példányban kelt el világszerte.

Az évtizedek alatt dolgozott együtt Stevie Wondertől és Aretha Franklintől Van Morrisonig, Dolly Partonig, Ed Sheeranig számos világsztárral. A kilencvenes években az If I Only Knew (1994) és a Sexbomb (1999) számított kiemelkedő Tom Jones-slágernek.

Az énekes 2001, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2021 és 2023 után kilencedszer lép fel magyar közönség előtt júniusban az MVM Dome-ban.

Tom Jones után, júliusban már Billy Idol koncertjén csápolhatunk

Billy Idol július 8-án lép fel ismét Magyarországon. A nyolcvanas-kilencvenes évek népszerű rockénekese It’s a Nice Day to... Tour Again című koncertkörútján (2018 és 2022 után ismét) a Budapest Parkban ad koncertet.

Billy Idol William Michael Albert Broad néven látta meg a napvilágot 1955-ben az angliai Stanmore-ban. Első komolyabb zenekara a Bromley Contingent volt, amelyben későbbi Clash- és Siouxsie and the Banshees-tagokkal zenélt együtt. Ezt követően a hetvenes évek második felében a korszak ismert punkzenekaraiban (Chelsea, Generation X) játszott, utána New Yorkba költözött, ott kezdett szólókarriert.

Első szólólemeze 1982-ben jelent meg Billy Idol címen, ezt egy évvel később a Rebel Yell követte. Eddig nyolc stúdióalbumot készített.

Olyan nagy sikerek fűződnek a nevéhez, mint a Mony Mony, a Dancing With Myself, a Cradle of Love, a Rebel Yell, a White Wedding vagy a Shock to the System. A nyolcvanas-kilencvenes években klipjeivel az egyik legnagyobb sztárja volt az MTV zenei csatornának.

Az énekes, gitáros, dalszerző a kilencvenes évek derekán, az elektronikával kísérletező Cyberpunk című lemez (1993) után sokáig nem jelentkezett friss anyaggal, akkoriban inkább motorbaleseteivel, zűrös magánéletével és egészségügyi problémáival hallatott magáról. 2005-ben a Devil’s Playgrounddal tért vissza, majd a karácsonyi dalokat tartalmazó Happy Holidays után ismét hosszú pihenő következett.

Legutóbbi, 2014-ben megjelent albuma, a Kings & Queens of the Underground producere Trevor Horn, aki korábban Paul McCartney-val és a Frankie Goes to Hollywooddal is dolgozott, zenészként pedig a Yes együttesben énekelt. Abban az évben dobta piacra önéletrajzi könyvét, a Dancing With Myselfet is.

A 70. születésnapját idén novemberben ünneplő Billy Idol 2010-ben a soproni VOLT Fesztiválon, 2006-ban pedig a Petőfi Csarnokban is fellépett.