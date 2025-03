Világsiker lehet a Hunyadi

Óriási sikert aratott a Hunyadi-sorozat, epizódonként egymillió nézőt vonzott a premierhétvégén a film. A Hunyadi ezzel első lett a heti nézettségi toplistán. Hunyadi János szerepében Kádár L. Gellért látható, feleségét, Szilágyi Erzsébetet Rujder Vivien alakítja.

Egy kiváló irodalmi alapanyagból egy nagyon-nagyon jó televíziós sorozat készült, ami azt gondolom, hogy sikert fog aratni az egész világon

– mondta el a népszerű magyar filmről és annak sikeréről Dudás Viktor filmszakértő a TV2 Mokka című műsorában. Hozzátette:

az alaptörténet, hogy akinek köszönhetően a harangok megszólalnak délben, egy olyan történet, amit el kell mesélni a világnak.

A filmszakértő a történet fordulatait és a cselekmény építkezését is kiemelte, amelyek a képernyők előtt tartják a nézőket. Dudás Viktor arról is beszélt, hogy Magyarország a filmgyártás egyik nemzetközi központja, ezt az is igazolja, hogy az idei Oscar-díj vonatkozásában hat olyan film is megjelent, amelyben jelentős volt a magyar részvétel.

A Hunyadi című filmben háromezren dolgoztak, csaknem 170 napig tartott a forgatás, és összesen négy rendező, Robert Dornhelm, Nagypál Orsi, Szász Attila és Lengyel Balázs munkájának köszönhető a népszerű sorozat.

Nagyon minőségi és figyelemre méltó produktum

– mondta Dudás Viktor, aki szerint Hunyadi Mátyás életéből lehetne egy, a világ számára is érdekes sorozatot gyártani – írta a Tények.hu.

Hunyadi, a sikersorozat

Amint arról korábban beszámoltunk, hatalmas sikert aratott a történelmi sorozat. A szombaton sugárzott dupla részt több mint egymillióan látták és a vasárnap esti folytatást is körülbelül egymillió néző követte figyelemmel a TV2 Média Csoport csatornáin. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült, tízrészes történelmi sorozat további epizódjai szombat esténként láthatók először a TV2-n, a rendezői változatot pedig hétről hétre a Super TV2-n lehet megnézni.

Borítókép: Hunyadi Jánost Kádár L. Gellért alakítja a sorozatban (Fotó: Aknay Csaba)