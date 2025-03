Egyre többet olvasunk, népszerűek a könyvtárak

Vincze Máté a gyulai Mogyoróssy János Városi Könyvtárban tett látogatása során felidézte, a kulturális minisztérium tavaly év végén hirdette meg a programot, amelynek fő célja a „hatalmas magyar kulturális kincs” minél több magyarral való megismertetése, aminek egyik kiváló eszköze az olvasás.

Az olvasásnépszerűsítő, innovációt támogató Könyvtári kihívás pályázaton sok könyvtár elindult ( Forrás: Országos Széchényi Könyvtár)

A program célja további – akár fiatal – olvasók bevonzása, illetve szeretnék, ha a békéscsabai és a gyulai könyvtár aktív lenne a határon túli magyar közösségekben is. „Gyulán és Békéscsabán ez földrajzi adottság is, Románia schengeni csatlakozásával ez egyszerűbbé is vált” – jegyezte meg.

Kifejtette, Gyulán és Békéscsabán évtizedek óta kiemelkedő minőségűek a könyvtári szolgáltatások, mindkét helyen van minősített könyvtár. Tapasztalataik szerint azonban még ezek a könyvtárak is tudják növelni az olvasóik, illetve a programokon résztvevők számát, Gyulán például éves alapon 25 százalékkal nőtt a programokon résztvevők száma. Emellett szépen nő a 14 év alatti fiatal olvasók száma is, ami – jegyezte meg – nem is csoda, hiszen minisztériumi támogatással felújították nemrég a gyermekkönyvtári részleget.

Ezek jó tendenciák, arra biztatják a könyvtárosokat, hogy ne csak passzív szemlélőként, hanem aktívan próbálják tovább katalizálni ezt a folyamatot

– húzta alá az államtitkár.

Vincze Máté elmondta, Magyarországon több mint 3900 könyvtár van, a szolgáltatás minden településen elérhető, országszerte kiemelkedő a könyvtári szolgáltatások minősége. Éves szinten több mint 16 milliárd forintot költenek „erre a robusztus rendszerre”.

Az MTI kérdésére válaszolva elmondta, a látogatás – amelynek Békés vármegye a negyedik állomása volt – célja a jó gyakorlatok gyűjtése is, továbbá a könyvtári szolgáltatások, programok további fejlesztéséről való közös gondolkodás.

Mint mondta, országszerte nagyon népszerűek a könyvbemutatók, az író-olvasó találkozók és a különböző közösségi programok, ezeket szeretnék továbbfejleszteni a jövőben.

Arra a kérdésre, hogy várható-e ilyen programokra plusz forrás biztosítása a könyvtáraknak, Vincze Máté úgy fogalmazott: „várhatóak bejelentések ez ügyben még az első félévben.”

Dézsi János, a gyulai Mogyoróssy János Városi Könyvtár igazgatója elmondta, idén év elejétől a 25 év alattiak ingyenesen iratkozhatnak be a bibliotékákba, ezt a lehetőséget különböző plakátokkal és kisfilmekkel szeretnék ismertebbé tenni. A programok szervezésében pedig együttműködnek különböző szervezetekkel, például a helyi Arany János Művelődési Egyesülettel vagy a MAPON Gyulai Magyar–Japán Kulturális Egyesülettel, amely a közelmúltban japánkertet alakított ki az intézmény udvarán.

Görgényi Ernő (Fidesz–KDNP), Gyula polgármestere a látogatás végén kiemelte: a gyulai könyvtár megjelenésében is méltó kulturális jelentőségéhez, és olyan népszerű programokat szervez, amelyek „méltó tartalommal” töltik meg.