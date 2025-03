A Time Machine Budapest egy valódi időutazás a főváros múltjába

A szinte minden érzékszervre ható élményt a hivatalos nyitás előtt ismerhették meg a sajtó munkatársai. Az ezer négyzetméternyi területen megvalósuló Time Machine Budapest élethű díszleteket és modern audiovizuális technikákat – köztük MI-alapú festményanimációkat, holografikus technikákat, fogscreen lézeres vetítést, VR-technológiát és animatiqua térhatású eljárást – alkalmazva nyújt immerzív élményt a közönségnek. A kiállítás az 1800-as évek arisztokratáinak fényűző világától kezdve a forradalmak sodró lendületén át a XX. század viharos eseményeiig mutatja be Budapest történelmi eseményeit. Megtapasztalhatjuk azokat a döntő pillanatokat, amelyek formálták a város és Magyarország sorsát.

Április 8-án nyitja meg kapuit a Time Machine Budapest. Fotó: Boldog Attila

A Time Machine Budapest szórakoztató is

A kiállítás erénye, hogy a múlt eseményei mellett azoknak a hétköznapi embereknek az életét és érzéseit is megidézi, akik ezeket a történelmi fordulópontokat átélték. Hiteles visszaemlékezéseken, naplórészleteken és interaktív élményeken keresztül elevenedik meg a történelem. A Time Machine Budapest több mint egy hagyományos múzeum, nem csupán informatív, hanem szórakoztató is. Az élményközpont hosszú szövegpanelek helyett élettel teli jelenetekkel, történészek által hitelesített narratívákkal és modern technikai megoldásokkal mutatja be a múltat. Domonkos Csaba történész a városalapítás és a millenniumi időszak feldolgozásában, Dombi Gábor történész a budapesti gettó megidézésében segítette a munkát, míg Tabajdi Gábor történész az 1956-os és a kádári időszakot segített feldolgozni.

Az időgép. Fotó: Boldog Attila

– A Time Machine Budapest nemcsak egy kiállítás, hanem egy időutazás is, amely testközelbe hozza Budapest történelmét – fejtette ki Máté Xénia, a kiállítás egyik megálmodója a sajtóeseményen.

A látogatók valódi időutazók lesznek. Célunk, hogy a vendégeink ne csak nézői, hanem aktív részesei is legyenek a múlt eseményeinek, ne csak megismerjék a történelmet, hanem át is érezzék annak jelentőségét. Elrugaszkodva a tankönyvek világától, az emblematikus történelmi eseményeket az átlagember szemszögéből szeretnénk bemutatni. Ezeket az Időutazó segítségével követhetjük végig, aki egy családi ereklyéket őrző ládát szeretne megtalálni. Ez arra ösztönzi, hogy megépítse az időgépet és visszautazzon a múltba. Utazása során felfedezi, hogy a családja múltja milyen szorosan összefonódik Budapest történelmével. Ha egy mondatban kellene összefoglalni: a Time Machine Budapest egy megélt történelmi utazás

– mondta Máté Xénia. – A kiállítás egyik kiemelt üzenete, hogy megmutassa, a múlt eseményei hogyan formálták a jelent. Nemcsak bemutatja a történelmet, hanem arra is ráirányítja a figyelmet, hogy ezek az események milyen hatással vannak a mai világunkra. A részletes kutatásokra alapozott tartalom, a digitális előadásmód, valamint az összehangolt vizuális és hangtechnikai megoldások lehetővé teszik, hogy a történelem rejtett részletei is életre keljenek – tette hozzá.

A látogatók bebarangolhatják a reformkor helyszíneinek egy részét, átélhetik a forradalmak izgalmas pillanatait, vagy szinte a saját bőrükön keresztül tapasztalhatják meg a XX. század viharos eseményeit. Mindezt olyan hiteles történelmi információkkal és korhű látványelemekkel ötvöztük, amelyek garantálják a felejthetetlen élményt

– foglalta össze Kovács Levente, a Time Machine Budapest másik megálmodója. A szórakoztató tárlat abban segít, hogy a felnövekvő generációk és a város történelméről keveset tudó, akár külföldi látogatók azonnal belemerülhessenek az eseményekbe.