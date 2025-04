Zombihorror és Európa utolsó őserdője: ma kezdődik a 31. Lengyel filmtavasz

A lengyel filmtavasz nyitófilmje a Kulej – Az érem két oldala, amely egyszerre látványos sportfilm, intim betekintés egy házasság érzelmi hullámvasútjába, és egy izgalmas történelmi korszak megidézése. Az alkotás a két egymást követő olimpián is aranyérmet nyert bokszoló életét eleveníti fel. A szupersztár Jerzy Kulej magánéletét legalább akkora figyelem kísérte, mint a politikailag is viharos hatvanas években ringben elért eredményeit. A nemzeti Oscarnak számító Lengyel Filmdíjon kilenc kategóriában – köztük a legjobb film, rendezés, forgatókönyv, férfi- és női főszereplő – jelölték. A film április 23-án este 7-kor látható az Urániában, a vetítés után Xawery Żuławski rendezővel Veiszer Alinda riporter beszélget, de a közönségtalálkozón természetesen a nézők is feltehetik a kérdéseiket.

A lengyel filmtavasz nyitófilmje: Kulej. Az érem két oldala (Forrás: Lengyel filmtavasz)

Az idei válogatás talán legőrültebb darabja Lengyelország első zombifilmje. Az Apokawixa jól példázza, hogy a Kulej – Az érem két oldalát is jegyző Xawery Żuławski rendező miért számít a kortárs lengyel film egyik legsokoldalúbb tehetségének. Vérbő, őrült vígjátékának főszereplői érettségi előtt álló kamaszok, akik megelégelve a koronavírus-járvány miatti kijárási korlátozásokat úgy döntenek, fergeteges bulit csapnak a tengerparton. Az egyre különösebb megbetegedések miatt azonban hamarosan elszabadul a pokol. A film április 24-én látható a Művész moziban, a vetítés után Xawery Żuławski rendezővel Veiszer Alinda riporter beszélget, de a közönségtalálkozón természetesen a nézők is feltehetik kérdéseiket.

Hatalmas siker Lengyelországban az Ürömszülők, és a filmtavaszon végre a magyar közönség is láthatja. A jegyespár az utolsó pillanatban lefújja az esküvőt, családjaik származás, társadalmi státusz és ízlés tekintetében különbözőbb aligha lehetne, és abban sem értenek egyet, hogy meg legyen-e tartva a lakodalom, ha már úgyis kifizették. Ebben a féktelen komédiában a valódi ünnepség helyett kényszeredetté váló buli egyre vadabb fordulatokat vesz. A film április 25-én fél 8-kor látható a Művész moziban.

Diplo, a kis dínó nagy kalandokba keveredik, amikor szülei keresésére indul. Társa lesz egy varázsló és két furcsa tudós, akikkel fantasztikus lényeket és csodálatos helyeket fedeznek fel. A lengyel képregény legendás alakja, Tadeusz Baranowski munkái ihlették a világ legrangosabb animációs filmfesztiválján, Annecy-ben is vetített, egész családnak szóló számítógépes animációs filmet. Az alkotás április 26-án 3 órakor látható az Urániában.

Dipló, a kis dínó (Forrás: Lengyel filmtavasz)

A korábbi lengyel filmtavaszokról is ismert Az utolsó család és a Nem hagytak nyomokat rendezőjének új filmje, a Minghun egyszerre szól reményről, szeretetről, elengedésről, az élet értelmének kereséséről és különböző kultúrák találkozásáról. Lánya elvesztése után Jurek hongkongi származású apósával, Bennel elhatározza, hogy megtartja a halál utáni házasságkötés kínai rituáléját. Miközben elhunyt szerettük számára keresik a túlvilági társat, érzelmekkel teli lelki utazáson mennek keresztül. A film április 26-án este 7-kor látható a Művészben. A vetítés utáni izgalmas beszélgetésen Szigethy Balázs, az ELTE sinológia doktorandusz hallgatója és Kristály Ágnes filmesztéta, az ELTE Konfuciusz Intézet munkatársa avatja be a nézőket a filmben is érintett tradíciókba.

Az évtizedek óta rendkívül népszerű gyerekkönyv, a Lampo – Vonatkaland négy lábon kortárs környezetbe helyezett, csupa szív filmfeldolgozásában a kislány Zuzia legjobb barátjává válik a rendszeresen vonaton utazó, játékos juhászkutya, Lampo. Utóbbi szerepében egy magyarországi kutya látható. A filmvetítés vendége lesz Andrzej Wojciechowski operatőr, aki Łódzi Filmiskola operatőr szakán végzett, több mint ötven játék- és dokumentumfilmen dolgozott, köztük a legjobb rövidfilmnek járó Európa Filmdíjjal kitüntetett Hanoi – Warsaw című filmet fényképezte. Fotóművészként is ismert, Lengyelország mellett Olaszországban, az Egyesült Államokban és Magyarországon is állították ki műveit. A film április 27-én délután 3-kor látható az Urániában, a vetítésre eljön Zoltai Erika, a film magyar kutyakiképzője és a filmben látható kutyák tulajdonosa. Az alkotók kicsiknek és felnőtteknek is beszélnek arról, milyen izgalmakkal és esetenként nehézségekkel jár az állatokkal történő forgatás.

Az Alig páran thrilleri feszültséggel mutatja be a hajthatatlan kisember egyenlőtlen küzdelmét a hatalommal. Főhőse Jarek, a vidéki gazda nem riad vissza a hatóságokkal való összetűzéstől, ha igazságtalanságot lát. Politikai összeesküvés áldozatává válik, és előkerül legközelebbi barátjának holtteste. Grzegorz Dębowski rendezőt a Lengyel Filmdíjon az év felfedezettjeként ismerték el. Az alkotás április 27-én este fél 8-kor látható a Művészben.

Alig páran (Forrás: Lengyel filmtavasz)

Simona Kossak, a vadon őrzője fiatalon fellázadva a családi hagyományok ellen Európa utolsó őserdejében, a Białowieżai-erdőben kezdett dolgozni tudósként 1972-ben. Állhatatos jellemével és elszántságával mindvégig kitartott saját elvei és értékrendszere mellett, megvédve az erdőt és annak lakóit. Adrian Panek rendező lenyűgöző környezetbe kalauzolva mutatja be e páratlan életutat, a címszerepet a lengyel mozi új csillaga, a Fehér bátorságban is szereplő Sandra Drzymalska alakítja. A film április 28-án este 7-kor látható az Urániában.

A 31. Lengyel Filmtavasz zárófilmje a Fehér bátorság. A nagyszabású történelmi romantikus dráma főszereplője egy testvérpár: Jędrek és Maciek először szerelmi féltékenységtől távolodik el egymástól, majd a második világháborúban az ellentétes oldalra sodródnak. Lengyelország második világháborúban betöltött szerepének kendőzetlen ábrázolása miatt a Fehér bátorság nagy vitákat kavart, majd a Lengyel Filmakadémiától két díjban részesült. Az alkotás április 29-én este 7-kor látható az Urániában, a vetítés után Mitrovits Miklós történész, polonista, a HUN-REN Történettudományi Intézet kutatója és Ungváry Krisztián, az MTA doktora, a Miskolci Egyetem kutatóprofesszora beszélgetnek a film által megidézett korszakról.

Kiemelt kép: Apokawixa (Forrás: Lengyel filmtavasz)