Jenna Ortega visszatér a Wednesday 2. évadában, amire már nem kell sokat várni + előzetes

A Netflixnél már, mondhatni, bevett szokássá vált, hogy a sikersorozatok új évadát két részre osztva vetítik, így van ez most a Wednesday 2. évada esetében is. A Squid Game 2. évadánál kezdte el azt a módszert a Netflix, hogy egy évadot két részeltben, többhetes vagy akár hónapos kihagyással adnak le. És ennek a döntésnek esett áldozatul például az Emily Párizsban 4. évada és a Bridgerton család 3. évada is.

A Wednesday 2. évadának szereplői. Fotó: Netflix



Jön a Wednesday 2. évada: ha már horror, kettévágják a lényeget



A Netflix-sorozat nézőit bizonyára felbosszantja, hogy az új évadok premierjére várniuk kell, de a streamingóriást ez nem igazán hatja meg, mert a Wednesday 2. évadát is két részletben tűzik műsorra.

A Wednesday 2. évadát ezúttal nem Romániában, hanem főként Írországban forgatták, aminek újdonsága, hogy Lady Gaga csatlakozik színészként a sorozathoz és Jenna Ortega nemcsak főszereplőként, hanem producerként is jegyzi a szériát.

A Netflix ráadásul szerdán megosztotta a Wednesday 2. évadának hivatalos előzetesét. A trailerből kiderül, hogy Jenna Ortega az Addams család kislányaként tér vissza az új évadban, amely még több természetfeletti kalandot és kísérteties rejtélyt ígér. Ezúttal kisöccse, Pugsley (Isaac Ordonez) csatlakozik hozzá a Nevermore Akadémián, míg szülei, Morticia (Catherine Zeta-Jones) és Gomez Addams (Luis Guzmán) szintén feltűnnek az iskola campusán.

A történetről egyelőre nem sokat lehet tudni, de az előzetes alapján az biztos, hogy félelmetesebb epizódokra számíthatunk.



Érdekesség, hogy Christopher Lloyd, aki Fester bácsit alakította az 1991-es Addams Family – A galád család (The Addams Family) című filmben és annak folytatásában, az Addams Family 2. – Egy kicsivel galádabb a család (Addams Family Values) című filmben, a sorozat állandó szereplőjeként csatlakozik a szereplőgárdához – írta az Abcnews.

A fantasy sorozatot Tim Burton rendezi Paco Cabezas és Angela Robinson mellett.