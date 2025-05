Punklegendák sora gúnyolja ki a kedvenc popslágereinket

A könnyűzene történelmében már számos úgynevezett supergroup alakult, azaz olyan együttes, amelyben számos különböző legendás együttes tagjai álltak össze, a klasszikus amerikai punkszíntéren azonban a Me First and the Gimme Gimmes kimaximalizálja mindezt. A jelenlegi felállásban olyan zenészeket találni, mint Spike Slawson a Swingin’ Uttersből, CJ Ramone a Ramonesból és Joey Cape a Lagwagonból – akit a jelenlegi turné során Jake Kiley helyettesít a Strung Outból –, de a műfaj számtalan megkerülhetetlen neve megfordult már hosszabb-rövidebb ideig a formációban az elmúlt harminc év alatt. A teljesség igénye nélkül: Fat Mike a NOFX-ből, Scott Shiflett a Face to Face-ből, Brian Baker a Minor Threatből és a Bad Religionből, Andrew „Pinch” Pinching a The Damnedből vagy Chris Shiflett a Foo Fightersből és a No Use for a Name-ből, és a sort még hosszasan lehet folytatni, akihez közel a műfaj, annak kikerekedik a szeme, ha megnézi a formáció Wikipédia-oldalán, hány kulcsbanda tagja szerepelt már ebben a projektben.

Szinte nincs olyan neves punkegyüttes, amelynek valamelyik tagja ne fordult volna meg a Me First and the Gimme Gimmes soraiban. Forrás: Live Nation

A Me First and the Gimme Gimmes feldolgozásokban utazik, és igencsak széles spektrumon merít az elmúlt öt-hat évtized popzenéből. Áthangszerelték már egyebek között Elton John, Bob Dylan, Neil Diamond, Billy Joel vagy Paul Simon klasszikusait, nem válogatnak a korszakok és a stílusok között, a hatvanas-hetvenes évekbeli country és soulslágerek mellett a nyolcvanas évek listavezető dalai ugyanúgy elférnek a repertoárban, mint híres japán számok, ráadásul eredeti nyelven.

És a punkos attitűdöt jól jellemzi, hogy a koncertlemezeket sem épp hagyományos helyszíneken rögzítik, a Ruin Jonny's Bar Mitzvah című albumukat például egy bar-micvón, azaz egy zsidó fiú felnőtté válási ünnepén vették fel, a tavaly megjelent Blow it… at Madison’s Quinceañera’-t egy 15 éves latin-amerikai lánynak a quinceañeráján, azaz a nővé avatási buliján.

És nem meglepő, hogy a világon mindenhol nagy fesztiválkedvencek, hiszen szinte nincs ember, aki valamilyen módon ne tudna kapcsolódni a koncertjeikhez: vagy azért, mert egyedi felállásban láthatja az általa kedvelt punkzenészek sorát, vagy mert a kedvenc slágereit hallhatja különleges tálalásban vagy mindkettő miatt egyszerre. Idén nyáron is sorra járják a legnagyobb európai szabadtéri rendezvényeket, nálunk azonban önálló koncertet adnak a Dürer Kertben június 1-jén, ráadásul a pályafutásuk során most lépnek fel először hazánkban.

Kiemelt kép: Me First and the Gimme Gimmes (Forrás: Live Nation)