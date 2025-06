Kezdődik a magyar díszvendégség a világelső animációünnepen

Hazánk animációs művészete előtt tiszteleg a műfaj legfontosabb fesztiválja

Annecy 2025: képkocka Tudisco Júlia animációs rövidfilmjéből, A madár gyermekeiből (Forrás: Youtube)

A ma kezdődő és egy hétig tartó Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztivál a 111 éves magyar animáció előtt tiszteleg, bemutatva Magyarország filmiparát, alkotóit, gazdag örökségét, stúdióit, iskoláit és legfrissebb tehetségeit. A Magyar Díszvendégség program a Nemzeti Filmintézet kezdeményezésére a hazai animáció ipar szereplőinek együttműködésével valósul meg.

A magyar animáció felívelő szakaszát éli, sosem készült annyi egész estés film, mint az elmúlt öt évben, és nagy örömünkre a legtöbb sikeresen megtalálta a közönségét. Az ágazat gazdasági és kulturális teljesítő képessége jelentősen növelhető, így nem is jöhetett volna jobbkor ez a megtisztelő meghívás

– fogalmazott Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet elnöke.

– A Filmintézet küldetése azon projektek kezdeményezése, melyek a szakma egészét megmozgatják és az NFI katalizáló szerepe nélkülözhetetlen a megvalósításukhoz. Ennek szellemében vágtunk bele az animáció ipar fejlesztési stratégia kidolgozásába két évvel ezelőtt, a díszvendégség jelentőségteljes mérföldköve ennek az útnak. Nagy büszkeség, hogy a magyar animáció egészét meg tudjuk mutatni az iparág világelső eseményen, egyúttal ráirányítani a figyelmet a magyar animációban rejlő eddig kiaknázatlan lehetőségekre – tette hozzá.

A magyar animáció ikonikus nyulai

Egyedi videó készült a díszvendégséghez, amely a rendezvény ikonikus motívuma, a nyúl köré épül. Az Annecy Fesztivál évtizedek óta használt kabalafigurája ihlette azt a félperces videót, amelyben 13 magyar animációs film nyúl figurái bukkannak fel – új kontextusba helyezve a hazai animáció gazdagságát. Az ötlet Szederkényi Bella producertől ered, és a koncepciót lelkes örömmel fogadta a fesztivál szervezőcsapata is.

A videó szimbolikus gesztus is, ahogy Szabó Levente illusztrátor az Annecy Magyar Díszvendégség program arculatába is beleszőtte a nyulat. Az arculat és a videó közös célja, hogy játékosan és vizuálisan is reflektáljon a magyar animáció sokszínűségére, gazdag hagyományaira, és párbeszédet teremtsen. A videó ötletét az NFI Filmlabor szakemberei valósították meg, a vágást Polacsek Lajos (Galamb), a zenét pedig Kalotás Csaba jegyzi. A videóban olyan klasszikus és kortárs filmekből láthatók részletek, mint A kockásfülű nyúl, a Lúdas Matyi, A legkisebb ugrifüles vagy a Magyar népmesék: Nyúlpásztor.