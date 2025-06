Népzenei tábor Éri Péter emlékére

Tisztelgés Éri Péter emléke előtt

Forrás: Facebook

A népzenei tábor a lovasi Márffy-házban valósul meg, ahol a család és a barátok (a Márffy családnak szintén sok kötődése van a népzenéhez) mintegy 25 éve folytatnak hagyományőrző tevékenységet, 2020 óta a Barkavirág Egyesület keretein belül.

A táborban résztvevők a kalotaszegi tájegység zenéivel, táncaival ismerkedhetnek meg, ebben a népzenei szcéna olyan elismert alakjai segítenek, mint Gárgyán Zoltán (furulya), Kovács Márton (hegedű), Maruzsenszki Andor (hegedű), Éri Márton (brácsa), Éri Katalin (nagybőgő) és ifj. Csoóri Sándor (brácsa).

A tábor zenei foglalkozásai közül a népi furulya oktatásnak a tervezett anyaga hagyományos gyimesi, illetve moldvai népzene. Ezekre a dialektusterületekre pedagógiai megfontolásból esett a választás, ugyanis a dallamok jól érthetőségén kívül nagy előnyük, hogy egy ritmushangszer kísérettel teljes értékű kamarazenei élményt kaphatnak a gyermekek. A moldvai népzenében a dob, a gyimesiben az ütőgardon számítanak autentikus kísérő hangszereknek. Szintén nagy élményt jelenthet a gyerekek számára ezen hangszerek kipróbálása és társaik zenei kísérete.

A népzenei kultúra fennmaradásáért

A szakmai programokat Kovács Márton Bence hegedűoktató, Gárgyán Zoltán furulyaoktató, valamint Éri Márton népzenész, kulturális antropológus vezetik majd. A táborban az alábbi hangszerek oktatása kap helyet: hegedű, brácsa, bőgő, furulya. A tábor kiemelkedően fontos eleme az oktatók és a tanulók/résztvevők közös foglalkozásai, hiszen a jó példák, a gyakorlati oktatás, a rengeteg beszélgetés és tapasztalat átadása csak ilyen formában tud megvalósulni és hasznosulni.

A népzenei kultúra fennmaradásának kulcsai lehetnek ezek a táborok;

az oktatáson és a tudásátadáson kívül szem előtt tartják a tehetséggondozást is.

Éri Péter (Forrás: Youtube)

A szervezők kiemelkedően fontosnak tartják, hogy a gyerekek egészen kiskortól megismerkedjenek a zenével, a hangszerekkel, de kedveznek a gasztronómia iránt érdeklődőknek is, ugyanis Eredics Eszter vezetésével megtanulhatnak mérai kalácsot is sütni. A tábor ideje alatt lehetőség van lovaglásra, strandolásra és kirándulásra is. Lesz tematikus beszélgetés Kása Béla fotográfussal, majd koncerttel és közös táncházzal zárul a tábor.

Egy életre szóló barátság

Éri István Péter, Martin György néptánckutató nevelt fiaként egészen korán elkísérte szüleit az általuk megszervezett gyűjtőutakra. Ennek köszönhetően már gyerekkorában eljutott az erdélyi Kalotaszegre, ahol életre szóló barátságot kötött az ottani adatközlő táncosokkal és zenészekkel.

Az Éri Péter Emléktábor zenei tananyagát azoknak a kalotaszegi falvaknak a hagyományos népzenéje alkotja, melyeket Martin György népzene- és néptánckutató 27 éven át gyűjtött (1956-1983 között) az erdélyi Kalotaszegen.

A páratlan értékű és hatalmas mennyiségű anyagban táncfilmeket, hangszeres, vokális és fütty hangfelvételeket, illetve helyi adatközlőkkel készített, néprajzi témájú beszélgetéseket rögzítettek. Martin György kalotaszegi gyűjtőútjai során kiemelkedő szerepet töltött be Méra faluja. A Kolozsvártól északnyugatra található településen 1961-ben készített először némafilmet és hangfelvételeket Andrásfalvy Bertalan, Kallós Zoltán és Pesovár Ferenc társaságában, a későbbiekben pedig számos alkalommal visszatért, hogy az Árus-dinasztia tagjainak muzsikáját, táncait, a falubeliek énekes és táncos hagyományait rögzítse. Méra mellett Bogártelke is fontos helyszíne volt Martin György kalotaszegi kutatásainak. Itt készítette azokat a különleges, karácsonyi báli felvételeket, amelyeken a szomszédos Erdőalja tájegységről megfogadott, id. Sztojka György kolozsi prímás muzsikál. Tinka, ahogyan kortársai nevezték Martin Györgyöt, tudományos szemléletéből adódóan — Kalotaszeg magyar paraszti hagyományai mellett — fontosnak tartotta a kalotaszegi románság táncainak, zenéjének megörökítését. Kispetriben, Pesovár Ferenccel közösen készített felvételei kiemelkedő helyet foglalnak el a kalotaszegi vonószenéről készült gyűjtések sorában.