Jennifer Lopez-láz Budapesten: közös táncra hívják a rajongókat

Molnár Andrea táncművész és táncpedagógus tánccsapatával, a Fever Dance Grouppal együtt vezeti a Jennifer Lopez budapesti koncertjére készülő flashmobot. A koreográfiát mindenki otthon, egy linkkel ellátott oktatóvideó segítségével sajátíthatja el, a helyszínen csak egy rövid próba lesz. A részvétel ingyenes, előzetes regisztráció nem szükséges. A szervezők minden lelkes érdeklődőt szeretettel várnak kortól és tánctudástól függetlenül.

Minden rajongót várnak a Jennifer Lopez budapesti koncertje alkalmából rendezett flashmobon

Flashmob Jennifer Lopez ünneplésére

– Legyél profi vagy amatőr, és ha szívesen csatlakoznál egy közös koreográfiához, amellyel JLo budapesti látogatását ünnepeljük, ne maradj ki ebből az emlékezetes élményből! – hív Molnár Andrea. Arra kérik a résztvevőket, hogy tartsák be az esemény dress code-ját: a lányoktól farmer nadrágot (rövidet vagy hosszút), bézs pólót, valamint bézs vagy fehér cipőt várnak, amelyhez csillogó ékszerek – fülbevalók, nyakláncok, karperecek – is viselhetők. A fiúktól bézs vagy farmer nadrágot (szintén rövidet vagy hosszút), bézs pólót vagy atlétát, bézs vagy fehér cipőt, valamint bézs vagy farmer baseballsapkát kérnek. A cél, hogy mindenki részese lehessen a közös élménynek, azok is, akik korábban még sosem próbálták ki magukat táncosként.

A tánc a szabadság, az öröm, és az összetartozás ünnepe. Jennifer Lopez pályafutása számomra azt is jelenti, hogy bárki képes lehet kiteljesedni a színpadon, ha van benne elkötelezettség és szenvedély. Most minden JLo-rajongót és táncos kedvű érdeklődőt arra biztatok, jöjjenek el, merjenek kilépni a komfortzónájukból és ünnepeljünk együtt! A helyszínen mindent megmutatunk lépésről lépésre. Nem kell profinak lenni, csak lelkesedés kell

– hangsúlyozta Molnár Andrea, aki közel 25 éve táncol, versenytáncban országos bajnoki címekkel, tévéműsorokban és színpadon egyaránt bizonyított.

A júniusi flashmob az első olyan hazai közösségi esemény, amely közvetlenül kapcsolódik Jennifer Lopez budapesti fellépéséhez. A szervezők szerint „a táncban mindenki egyenlő, és nincs jobb alkalom együtt örülni és mozogni, mint a várva várt JLo-koncert előtt”.

Molnár Andrea hozzátette:

A tánc számomra mindig őszinte, tiszteletteljes és felszabadító beszélgetés, ahol a mozdulatok többet mondanak száz szónál. Meggyőződésem, hogy akár egy flashmob erejéig is hatalmas ereje van az együtt mozdulásnak. Ráadásul Jennifer Lopez zenéje és energiája mindenkit inspirálhat.

A rendezvény nyitott, mindenkit szeretettel várnak. A részvétel ingyenes, előzetes regisztráció nem szükséges. A helyszínen lehetőség lesz közösen gyakorolni, a koreográfiát a szervezők Molnár Andrea vezetésével mutatják be. Az esemény résztvevői a közös tánccal üzenhetik Jennifer Lopeznek, hogy Magyarország is igazi JLover-bázis, már most izgatottan készülnek a nyár legnagyobb popkoncertjére.