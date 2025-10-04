  • Magyar Nemzet
Ománi Királyi OperaházGyőri BalettKáel Csaba

Magyar–ománi koprodukcióban bemutatták az első arab nyelvű operát, amit hamarosan a hazai közönség is láthat

Október 3-án óriási sikerrel mutatta be első arab nyelvű operáját az Ománi Királyi Operaház. A Szindbád – Az ománi hajós című opera megszületésében több magyar résztvevő is tevékeny szerepet vállalt, hiszen a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és a Győri Balett közreműködésével megvalósult előadást Káel Csaba rendezte, díszletét Szendrényi Éva, jelmezeit pedig Velich Rita álmodta meg. Az ősbemutató után a magyar közönség várhatóan a 2026-os Bartók Tavasz záróestjén láthatja majd a különleges előadást.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 14:08
Fotó: Khalid Al-Busaidi Forrás: MÜPA
Az arab világ legendás alakja, Szindbád történetét bemutató nagyszabású előadás történelmi jelentőségű lesz az Ománi Királyi Operaház és az arab opera életében, hiszen ez az első saját rendezésű arab nyelvű opera az intézmény 2011-es megnyitása óta. A Királyi Opera kezdeményezésére létrejött koprodukciót több mint nyolcéves előkészületi és alkotói folyamat előzte meg, amelyben a Müpa, mint együttműködő partner, kiemelt szerepet töltött be.

opera
A Szindbád – Az ománi hajós opera-előadás alkotói a bemutatón (Fotó: Khalid Al-Busaidi)

A zeneszerzővel, Hisham Gabr-val és a libretto írójával, Nader Salah El-Dinnel ez már a második együttműködésünk, 2012-ben a Bahreini Nemzeti Színház megnyitóján dolgoztunk együtt

– foglalta össze a közös munkát a rendező, Káel Csaba. 

Külön öröm számomra, hogy az előadást a Királyi Operával és az általam vezetett Müpával együttműködésben készíthettük el, szimbolizálva a kultúrák találkozásának fontosságát, az emberi barátságok és a béke üzenetét. Ez az együttműködés példaértékű lehetőség a keleti és nyugati kultúra közötti híd erősítésére és a közös értékteremtésre.

A nemzetközileg is elismert hazai művészekkel, valamint magyar díszlet-, jelmeztervezők és hazai gyártók részvételével megvalósuló mű nemcsak művészeti szempontból kiemelkedő teljesítmény, de egyedülálló alkalmat kínál Magyarország kultúrstratégiai pozíciójának és országimázsának erősítésére is. Az előadásban az ománi és az európai zenei tradíciók is megjelennek, a kiváló arab énekeseket a nagy múltú magyar zenekultúra világhírű együttese, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséri.

Fotó az ománi ősbemutatóról (Fotó: Khalid Al-Busaidi)

Az operában az autentikus arab hangszerek különleges hangzásvilága fonódik össze a nyugati zenekari játékkal

– mondta a zenekar főigazgatója, Héja Domonkos. Az élményt a közel fél évszázados múltra visszatekintő Győri Balett táncosai teszik teljessé. 

A Müpa közreműködésével megvalósuló nemzetközi koprodukcióban a Győri Balett a tánc nyelvén szólal meg, amely különleges színt és mozgásvilágot ad a Szindbád operának. Számunkra ez egy izgalmas, nagyszabású művészeti utazás, amely új kihívásokkal és felejthetetlen élményekkel gazdagít bennünket. Omán fővárosában, Maszkatban ennek a grandiózus alkotásnak részesei lehetünk, amelyben a tánc révén válunk a történet egyik legfontosabb szereplőjévé

– tette hozzá Velekei László, a Győri Balett igazgatója és az előadás koreográfusa. 

A bemutatót egy másik évezredes ománi hagyományra támaszkodó élmény teszi még különlegesebbé: az Ománi Királyi Operaház és az Amouage, Omán leghíresebb parfümkészítő cége egy rendkívüli együttműködés keretében megalkotta az exkluzív Sindbad parfümöt, amelynek illata az előadás részeként a közönséget is körbelengi majd. A premieren az operaház vezetőségét őfensége Sayyid Dr. Kamil Fahad Al Said képviselte, tiszteletüket tették a térség művészeti intézményeinek képviselői is.

Az októberi ősbemutató után a magyar közönség várhatóan a 2026-os Bartók Tavasz záróestjén láthatja majd a különleges előadást. 

 

Bartók Béla közismert volt arról, hogy sosem szűnő kíváncsisággal, nyitott szívvel és elmével fordult más népek zenéje és kultúrája felé. Ennek a különleges, az arab és az európai világot összekötő együttműködésnek hála az ő szellemisége előtt is fejet hajtunk

– mondta Káel Csaba.

  • Közreműködők: Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara; Oriental Ensemble; Győri Balett; Cairo Symphony Choir (Chorus Master: Mina Nabil); Oman Opera Choir
  • Zeneszerző, karmester: Hisham Gabr
  • Librettó: Nader Salah El Din 
  • Díszlettervező: Szendrényi Éva
  • Jelmeztervező: Velich Rita
  • Koreográfus: Velekei László
  • Látványtervező: Rabb Sándor Alex 
  • Fénytervező: Schön Vilmos
  • Rendező: Káel Csaba

 

