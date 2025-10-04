Magyar–ománi koprodukcióban bemutatták az első arab nyelvű operát, amit hamarosan a hazai közönség is láthat

Az arab világ legendás alakja, Szindbád történetét bemutató nagyszabású előadás történelmi jelentőségű lesz az Ománi Királyi Operaház és az arab opera életében, hiszen ez az első saját rendezésű arab nyelvű opera az intézmény 2011-es megnyitása óta. A Királyi Opera kezdeményezésére létrejött koprodukciót több mint nyolcéves előkészületi és alkotói folyamat előzte meg, amelyben a Müpa, mint együttműködő partner, kiemelt szerepet töltött be.

A Szindbád – Az ománi hajós opera-előadás alkotói a bemutatón (Fotó: Khalid Al-Busaidi)

A zeneszerzővel, Hisham Gabr-val és a libretto írójával, Nader Salah El-Dinnel ez már a második együttműködésünk, 2012-ben a Bahreini Nemzeti Színház megnyitóján dolgoztunk együtt

– foglalta össze a közös munkát a rendező, Káel Csaba.

Külön öröm számomra, hogy az előadást a Királyi Operával és az általam vezetett Müpával együttműködésben készíthettük el, szimbolizálva a kultúrák találkozásának fontosságát, az emberi barátságok és a béke üzenetét. Ez az együttműködés példaértékű lehetőség a keleti és nyugati kultúra közötti híd erősítésére és a közös értékteremtésre.

A nemzetközileg is elismert hazai művészekkel, valamint magyar díszlet-, jelmeztervezők és hazai gyártók részvételével megvalósuló mű nemcsak művészeti szempontból kiemelkedő teljesítmény, de egyedülálló alkalmat kínál Magyarország kultúrstratégiai pozíciójának és országimázsának erősítésére is. Az előadásban az ománi és az európai zenei tradíciók is megjelennek, a kiváló arab énekeseket a nagy múltú magyar zenekultúra világhírű együttese, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséri.

Fotó az ománi ősbemutatóról (Fotó: Khalid Al-Busaidi)

Az operában az autentikus arab hangszerek különleges hangzásvilága fonódik össze a nyugati zenekari játékkal

– mondta a zenekar főigazgatója, Héja Domonkos. Az élményt a közel fél évszázados múltra visszatekintő Győri Balett táncosai teszik teljessé.

A Müpa közreműködésével megvalósuló nemzetközi koprodukcióban a Győri Balett a tánc nyelvén szólal meg, amely különleges színt és mozgásvilágot ad a Szindbád operának. Számunkra ez egy izgalmas, nagyszabású művészeti utazás, amely új kihívásokkal és felejthetetlen élményekkel gazdagít bennünket. Omán fővárosában, Maszkatban ennek a grandiózus alkotásnak részesei lehetünk, amelyben a tánc révén válunk a történet egyik legfontosabb szereplőjévé

– tette hozzá Velekei László, a Győri Balett igazgatója és az előadás koreográfusa.