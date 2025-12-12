Ferencvároslabdarúgó Európa-ligaTóth AlexÖtvös BenceGróf DávidGlasgow Rangers

Önkívületi állapotba került a Fradi kapusa, majd ráugrott saját edzőjére

A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának csütörtöki 6. fordulójában a Ferencváros hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte a vendég Glasgow Rangerst, így változatlanul veretlen és nyolcaddöntőbe jutást érő helyen áll. A találkozó után Gróf Dávid, Tóth Alex és az első FTC-gólt szerző Ötvös Bence is értékelt.

Wiszt Péter
2025. 12. 12. 4:53
Gróf Dávidnak egy bravúrra volt szüksége a Rangers ellen, sikerrel tette (Fotó: Polyák Attila)
A skót Rangers a korábban Magyarországon is megfordult Bojan Miovszki góljával került előnybe Budapesten, de az FTC még a szünet előtt egyenlített Ötvös Bence találatával. A fordítást és a győzelmet jelentő gólt Varga Barnabás szerezte fejjel a második félidő közepén, de a hajrában egy Gróf Dávid-bravúrra is szükség volt még. Robbie Keane vezetőedző tanítványai így az Európa-liga alapszakaszának hatodik helyén állnak 14 ponttal, és már biztosan továbbjutottak, ráadásul a közvetlen nyolcaddöntőbe kerülés (azaz az első nyolc hely valamelyikének megszerzése) is reális cél lehet.

Ötvös Bence és Varga Barnabás gólja, majd Gróf Dávid bravúrja győzelmet ért, az FTC a Rangers ellen bebiztosította továbbjutását az Európa-liga egyenes kieséses szakaszába (Fotó: Polyák Attila)

Ötvös Bence az FTC–Rangers után

A 27 éves magyar válogatott középpályás egy hét alatt mindhárom tétmérkőzésén betalált, hiszen korábban múlt csütörtökön és vasárnap is bevette a Kisvárda kapuját.

– Szerettük volna, hogy folyamatos legyen a játék, és hogy rájuk erőltessük az akaratunkat, ez sikerült is: magasan visszatámadtunk, sok labdát szereztünk. Tudtuk, hogy elöl gyors játékosaik vannak, de tudtuk őket hatástalanítani. 

Az egyenlítő gólom a legjobbkor jött, és nagy lökést adott a folytatásra is, míg az ellenfél nem is nagyon tudott átjönni a térfelünkre.

Összességében így terveztük, most már szeretnénk bennmaradni a legjobb nyolcban. Ma jó lépést tettünk efelé, ez a menetelés eddig jól néz ki – mondta Ötvös Bence, aki szerint a csapat úgy összeállt, hogy bármeddig képes lehet eljutni az Európa-ligában.

Gróf Dávid értékelése

A sérült Dibusz Dénest helyettesítő kapusnak sokáig nem volt dolga, hiszen a hajráig egyedül Miovszki gólja találta el a kapuját, akkor azonban Gróf bravúrjára is szükség volt a 2-1-es eredmény megtartásához. 

A Fradi játékosa a lefújás pillanatában Robbie Keane-hez rohant és ráugrott a nyakára – ezt is megindokolta az értékelésében: 

részben azért tette, mert a korábbi Celtic-játékos Keane sok kritikát kapott a városi rivális Rangers helyszíni szurkolóitól és neki emiatt különösen fontos volt a találkozó, részben pedig azért, mert ő meghatódott attól, hogy másfél év alatt milyen messzire eljutott az FTC kapusaként. 

A 36 éves futballista az ujjheggyel történt védésére is kitért: – Nem sokszor jutottak el a kapunkig, de voltak olyan szituációk, amikor észnél kellett lenni. Örülök, hogy tudtam segíteni a csapatnak, az az egy védésem volt az egész meccsen, és igazából akkor már önkívületi állapotban voltam. 

Csak az volt a fejemben, hogy valahogy húzzuk ki az utolsó perceket, szerencsére ez sikerült is.

Amit idén eddig produkáltunk Európában, arról azt gondolom, hogy kiemelkedő, és próbálunk erre építkezni. Óriási dolog, hogy hat meccs után is veretlenek vagyunk, szeretnénk ezt a sorozatot még jobban kitolni – nyilatkozta Gróf Dávid, aki szintén kiemelte az Ötvös-gól időzítésének fontosságát.

Tóth Alex végig a pályán volt a Rangers ellen
Tóth Alex végig a pályán volt a Rangers ellen (Fotó: Polyák Attila)

Tóth Alex nyilatkozata a találkozóról

A húszéves magyar válogatott középpályás október eleje óta először kezdett az Európa-ligában, és végig is játszotta a mérkőzést, mielőtt értékelt: – Kézben tartottuk a meccset, és az, hogy az első félidő legvégén tudtunk egyenlíteni, lélektanilag is sokat segített, hogy újult erővel lépjünk pályára a szünet után. 

A jelenlegi formát szeretnénk a hátralévő két európai mérkőzésünkre is átmenteni, az egész klubnak fontos lenne

– mondta Tóth Alex az Origo kérdésére.

A magyar bajnok Ferencváros a következő fordulóban, január 22-én a görög Panathinaikoszt (15.) látja vendégül, majd egy héttel később az angol Nottingham (11.) otthonában lép pályára.

Európa-liga, alapszakasz, 6. forduló:

  • Ferencvárosi TC–Glasgow Rangers (skót) 2-1 (1-1)

Groupama Aréna, 19567 néző, jv: A. Papapetru (görög)

gólszerzők: Ötvös (45+6.), Varga B. (73.), illetve Miovszki (27.)

sárga lap: Joseph (77.), illetve Aarons (43.)

