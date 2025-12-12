Önkívületi állapotba került a Fradi kapusa, majd ráugrott saját edzőjére

A skót Rangers a korábban Magyarországon is megfordult Bojan Miovszki góljával került előnybe Budapesten, de az FTC még a szünet előtt egyenlített Ötvös Bence találatával. A fordítást és a győzelmet jelentő gólt Varga Barnabás szerezte fejjel a második félidő közepén, de a hajrában egy Gróf Dávid-bravúrra is szükség volt még. Robbie Keane vezetőedző tanítványai így az Európa-liga alapszakaszának hatodik helyén állnak 14 ponttal, és már biztosan továbbjutottak, ráadásul a közvetlen nyolcaddöntőbe kerülés (azaz az első nyolc hely valamelyikének megszerzése) is reális cél lehet.

Ötvös Bence és Varga Barnabás gólja, majd Gróf Dávid bravúrja győzelmet ért, az FTC a Rangers ellen bebiztosította továbbjutását az Európa-liga egyenes kieséses szakaszába (Fotó: Polyák Attila)

Ötvös Bence az FTC–Rangers után

A 27 éves magyar válogatott középpályás egy hét alatt mindhárom tétmérkőzésén betalált, hiszen korábban múlt csütörtökön és vasárnap is bevette a Kisvárda kapuját.

– Szerettük volna, hogy folyamatos legyen a játék, és hogy rájuk erőltessük az akaratunkat, ez sikerült is: magasan visszatámadtunk, sok labdát szereztünk. Tudtuk, hogy elöl gyors játékosaik vannak, de tudtuk őket hatástalanítani.

Az egyenlítő gólom a legjobbkor jött, és nagy lökést adott a folytatásra is, míg az ellenfél nem is nagyon tudott átjönni a térfelünkre.

Összességében így terveztük, most már szeretnénk bennmaradni a legjobb nyolcban. Ma jó lépést tettünk efelé, ez a menetelés eddig jól néz ki – mondta Ötvös Bence, aki szerint a csapat úgy összeállt, hogy bármeddig képes lehet eljutni az Európa-ligában.

Gróf Dávid értékelése

A sérült Dibusz Dénest helyettesítő kapusnak sokáig nem volt dolga, hiszen a hajráig egyedül Miovszki gólja találta el a kapuját, akkor azonban Gróf bravúrjára is szükség volt a 2-1-es eredmény megtartásához.

A Fradi játékosa a lefújás pillanatában Robbie Keane-hez rohant és ráugrott a nyakára – ezt is megindokolta az értékelésében:

részben azért tette, mert a korábbi Celtic-játékos Keane sok kritikát kapott a városi rivális Rangers helyszíni szurkolóitól és neki emiatt különösen fontos volt a találkozó, részben pedig azért, mert ő meghatódott attól, hogy másfél év alatt milyen messzire eljutott az FTC kapusaként.