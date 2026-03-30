Régen ellopott műkincset kapott vissza a keszthelyi Balaton Múzeum

A nyomozók egy aukciós online piactéren bukkantak a híres magyar festő grafikájára.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 9:00
Egry József Kalapos hölgy grafikájának megtalálása Forrás: police.hu
Megtaláltak egy évtizedekkel ezelőtt a keszthelyi Balaton Múzeumból ellopott műalkotást, Egry József Kalapos hölgy című grafikáját – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI). A közlemény szerint az KR NNI a napokban adta vissza a műalkotást a Balatoni Múzeumnak

Egry József
A megtalán Egry József-grafika (Fotó: police.hu)

Az Építési és Közlekedési Minisztérium Kulturális Javak Főosztálya tavaly év elején tett feljelentést a rendőrségnél, mert megtudták, hogy egy aukciós online piactér honlapján eladásra kínáltak egy több mint húsz éve eltűnt értékes műtárgyat. 

Egry József Kalapos hölgy című grafikáját 1995 és 2009 között lopta el valaki a keszthelyi Balaton Múzeumból.

 Mivel az akkori eljárást a KR NNI folytatta, így az információk alapján ismét a nyomozóik indultak el forró nyomon: a Nyomozó Főosztály Vagyonvédelmi Osztály Műkincsvédelmi Alosztály rögtön azonosította azt a galériát, amely meghirdette a grafikát. Majd egyből le is foglalták tőlük az alkotást.

A műkincsvédelmi nyomozók az újabb információk alapján most azon dolgoznak, hogy kiderítsék, miképp kerülhetett a kép a galériába, hogy eljussanak ahhoz is, aki annak idején ellopta a múzeumból – áll a közleményben.

Egry József a modern magyar festészet egyik legkiválóbb mestere, huszadik századi művészetünk egyik eredeti hangú, drámai erejű képviselője volt. 

 

Párizsból 1906 decemberében Szinyei Merse Pál és Ferenczy Károly hívására hazatért, s ösztöndíjjal a Mintarajziskolán (később Képzőművészeti Főiskola) Ferenczy növendéke lett. „Menhely előtt” című képével a Műcsarnok 1907-es tárlatán ezerkoronás ösztöndíjat nyert.

A „Balaton festője” 1945-ben megkapta az állami nagy aranyérmet, 1947-ben a Szabadság érdemérmet, 1948-ban az első ízben kiosztott Kossuth-díjat, 1948-ban művei pedig szerepeltek Londonban és a XXIV. Velencei Biennálén, de 1950-től az akkori kultúrpolitika mellőzte.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

