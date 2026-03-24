Nagy-Kálózy Eszter kapta idén a Psota Irén-díjat

Nagy-Kálózy Esztert Esztergályos Károly Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró, egyetemi tanár, kiváló művész méltatta. „Filmszínészetet tanítottam egy első vagy második osztályban, és a lány, Nagy-Kálózy Eszter, a párhuzamos osztályba járt. A tehetség villámcsapása” – idézi a filmrendezőt a teátrum a Facebook-bejegyzésében.

Nagy-Kálózy Eszter a Vígszínház Könnyűvel indul című előadásában Lédát alakítja; az Egy nő anatómiájában Magdalena Zlatzky, Maya édesanyja, míg a Pinokkióban a védelmező, bölcs Tücsök szerepében lép színpadra. Látható továbbá Az ember, aki elvesztette az időt, a Barátom, Harvey és a Sirály című előadásokban. A Frankenstein – A modern Prométheuszban Waldman professzor és Bíró szerepében láthatják a nézők, emellett a legendás színésznők leveleiből készült felolvasószínházi esten, a Várom válaszát, pá! című előadásban is szerepel a Víg Szalonban.