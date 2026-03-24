Rendkívüli

Orbán Viktor: Egy ukránbarát kormány nemcsak háborúba vinné hazánkat, nemcsak fegyvert adna, de odaadná a magyarok pénzét is Ukrajnának. Ezt nem engedhetjük! + videó

Nagy-Kálózy EszterPsota IrénVígszínház

Nagy-Kálózy Eszter kapta idén a Psota Irén-díjat

Március 24-én a Rózsavölgyi Szalonban adták át az elismerést, melyet idén Nagy-Kálózy Eszter színművész kapott – adta hírül a Vígszínház a Facebook-oldalán.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 17:53
Nagy-Kálózy Eszter Fotó: Emmer László
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagy-Kálózy Esztert Esztergályos Károly Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró, egyetemi tanár, kiváló művész méltatta. „Filmszínészetet tanítottam egy első vagy második osztályban, és a lány, Nagy-Kálózy Eszter, a párhuzamos osztályba járt. A tehetség villámcsapása” – idézi a filmrendezőt a teátrum a Facebook-bejegyzésében

Nagy-Kálózy Eszter a Vígszínház Könnyűvel indul című előadásában Lédát alakítja; az Egy nő anatómiájában Magdalena Zlatzky, Maya édesanyja, míg a Pinokkióban a védelmező, bölcs Tücsök szerepében lép színpadra. Látható továbbá Az ember, aki elvesztette az időt, a Barátom, Harvey és a Sirály című előadásokban. A Frankenstein – A modern Prométheuszban Waldman professzor és Bíró szerepében láthatják a nézők, emellett a legendás színésznők leveleiből készült felolvasószínházi esten, a Várom válaszát, pá! című előadásban is szerepel a Víg Szalonban.

Az Almási Éva által alapított díjat mindig annak a színésznőnek ítélik oda, akinek színpadi sokszínűsége, tehetsége, kiemelkedő képességei méltónak bizonyulnak Psota Irén örökségéhez.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektisza

„G…ci sok kokain!”

Bayer Zsolt avatarja

Ugye, nem hagyjuk?

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
