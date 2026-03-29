Nem csak barka és körmenet: miről szól valójában virágvasárnap?

Az idén március 29-én ünnepli a keresztény világ a virágvasárnapot, amely Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékeztet, és egyben a húsvétot megelőző nagyhét kezdete. A virágvasárnap egyszerre hordozza az öröm és az előrevetített szenvedés üzenetét.

Munkatársunktól
2026. 03. 29. 6:45
Virágvasárnap a Heves megyei Ecséden Forrás: Wikipédia
A keresztény világ virágvasárnap arra emlékezik, amikor Jézus szenvedése előtt felment Jeruzsálembe, hogy az ünnepi pászkavacsorát ott költse el tanítványaival. Az Olajfák hegyénél két tanítványát előreküldte egy szamárcsikóért, amelyen még nem ült ember, majd ezen az állaton vonult be a városba. A nép pálmaágakat lengetve fogadta, és így kiáltott: „Hozsanna Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban!” (Máté 21,9). A pálmaág az ókori világban az élet, a győzelem és a remény jelképe volt, nem véletlen, hogy a keresztény hagyományban is központi szimbólummá vált.

 A zirci plébániatemplom freskója: Jézus Krisztus hívei között virágvasárnapon Fotó: Wikipédia

Miért barkát szentelünk virágvasárnap?

Azokban az országokban, ahol nem honos a pálma, így Magyarországon is, a korán rügyező fűzfa ága, a barka vált a virágvasárnap jelképévé. 

A templomokban a szertartás barkaszenteléssel kezdődik, majd körmenettel folytatódik, végül a szentmisén felolvassák Jézus szenvedéstörténetét, a passiót.

A megszentelt barkát a hívek gyakran otthonukban őrzik, majd a következő év hamvazószerdája előtt elégetik, ebből készül az a hamu, amellyel a pap megjelöli a hívek homlokát.

Hiedelmek és népszokások nyomában

A virágvasárnaphoz számos népi hiedelem is kapcsolódik. Egyes vidékeken úgy tartották, hogy a szentelt barka megvéd a betegségektől: ha a templomból hazafelé menet lenyelnek belőle egy darabot, elkerülhető a torokfájás. Másutt villámcsapás ellen használták, és az eresz alá tűzték védelmező szándékkal.

A palóc vidékeken elterjedt szokás a kiszehajtás is: a lányok női ruhába öltöztetnek egy szalmabábut, amelyet körbehordoztak a faluban, majd elégették vagy vízbe dobták, hogy elűzzék a telet és a betegségeket.

A virágvasárnaphoz munkatilalmak is kötődtek. A Mátraalján például úgy hitték, tilos táncolni, mert „letáncolnák a fákról a virágot”. Ugyanakkor a néphagyomány szerint ezen a napon érdemes elvetni a virágmagvakat, mert szebbek és illatosabbak lesznek.

Ősi hagyomány, élő liturgia

A virágvasárnapi szertartások már az első századokban kialakultak. A IV. században Jeruzsálemben ünnepi menetben vonultak a hívek az Olajfák hegyéről a városba, később Konstantinápolyban, majd Rómában is meghonosodott a szokás. A pálmaágak megáldása a VIII. századra vezethető vissza.

Az elmúlt években a koronavírus-járvány a virágvasárnapi szertartásokat is átírta: Ferenc pápa 2020-ban az üres Szent Péter-bazilika falai között mutatta be a misét, amelyet világszerte közvetítettek. Azóta a hívek ismét személyesen vehetnek részt az ünnepen, de ezek az évek emlékeztetnek arra, milyen törékeny is a közösségi jelenlét.

A virágvasárnap különös kettősséget hordoz: az ünnep és a szenvedéstörténet egyszerre van jelen benne. Talán éppen ezért maradt élő hagyomány évszázadokon át. A barkaág, a körmenet, a passió mind ugyanarra emlékeztet: az ünnepben nemcsak hagyományok fontosak, hanem a belső figyelem is. Ahogy tavaly az akkor már nagybeteg Ferenc pápa a virágvasárnapi mise végén, homíliájában rámutatott: 

ne a nyakunkban, hanem a szívünkben hordjuk a keresztet […] nyújtsunk kezet annak, aki nem bírja tovább, emeljük fel, aki elesett, öleljük át, aki vigasztalhatatlan.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Felhévizy Félix
idezojelekpottyondy edina

Pottyondy Edina leleplezte, Magyar Péternek és a Tisza Pártnak vége van

Felhévizy Félix avatarja

Talán jobb lett volna csendben maradni.

