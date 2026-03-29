Nem csak barka és körmenet: miről szól valójában virágvasárnap?

A keresztény világ virágvasárnap arra emlékezik, amikor Jézus szenvedése előtt felment Jeruzsálembe, hogy az ünnepi pászkavacsorát ott költse el tanítványaival. Az Olajfák hegyénél két tanítványát előreküldte egy szamárcsikóért, amelyen még nem ült ember, majd ezen az állaton vonult be a városba. A nép pálmaágakat lengetve fogadta, és így kiáltott: „Hozsanna Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban!” (Máté 21,9). A pálmaág az ókori világban az élet, a győzelem és a remény jelképe volt, nem véletlen, hogy a keresztény hagyományban is központi szimbólummá vált.

A zirci plébániatemplom freskója: Jézus Krisztus hívei között virágvasárnapon Fotó: Wikipédia

Miért barkát szentelünk virágvasárnap?

Azokban az országokban, ahol nem honos a pálma, így Magyarországon is, a korán rügyező fűzfa ága, a barka vált a virágvasárnap jelképévé.

A templomokban a szertartás barkaszenteléssel kezdődik, majd körmenettel folytatódik, végül a szentmisén felolvassák Jézus szenvedéstörténetét, a passiót.

A megszentelt barkát a hívek gyakran otthonukban őrzik, majd a következő év hamvazószerdája előtt elégetik, ebből készül az a hamu, amellyel a pap megjelöli a hívek homlokát.

Hiedelmek és népszokások nyomában

A virágvasárnaphoz számos népi hiedelem is kapcsolódik. Egyes vidékeken úgy tartották, hogy a szentelt barka megvéd a betegségektől: ha a templomból hazafelé menet lenyelnek belőle egy darabot, elkerülhető a torokfájás. Másutt villámcsapás ellen használták, és az eresz alá tűzték védelmező szándékkal.

A palóc vidékeken elterjedt szokás a kiszehajtás is: a lányok női ruhába öltöztetnek egy szalmabábut, amelyet körbehordoztak a faluban, majd elégették vagy vízbe dobták, hogy elűzzék a telet és a betegségeket.

A virágvasárnaphoz munkatilalmak is kötődtek. A Mátraalján például úgy hitték, tilos táncolni, mert „letáncolnák a fákról a virágot”. Ugyanakkor a néphagyomány szerint ezen a napon érdemes elvetni a virágmagvakat, mert szebbek és illatosabbak lesznek.

Ősi hagyomány, élő liturgia

A virágvasárnapi szertartások már az első századokban kialakultak. A IV. században Jeruzsálemben ünnepi menetben vonultak a hívek az Olajfák hegyéről a városba, később Konstantinápolyban, majd Rómában is meghonosodott a szokás. A pálmaágak megáldása a VIII. századra vezethető vissza.