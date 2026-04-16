Alec Baldwin visszavonul, nem tudja túltenni magát a tragédián

Alec Baldwin a Hollywood Reporter podcastjában beszélt arról, hogy nem találja a helyét a tragikus kimenetelű Rust című film forgatása óta – írja a Female First.

Alec Baldwin nem találja a helyét a tragédia óta (Fotó: AFP)

Alec Baldwin: Már nem akarok dolgozni

A színész mögött nehéz évek állnak: a történtek miatt gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolták, később felmentették, és megszüntették ellene a büntetőeljárást, Baldwin azonban még mindig küszködik.

Volt ez az incidens, ez a tragédia Új-Mexikóban, ahol Halyna Hutchins meghalt a filmforgatáson, és ezt kimondhatatlanul nehéz volt feldolgozni… A történtek miatt, ami nagyon megviselt, sok időt töltöttem otthon. Három és fél évig voltam otthon a gyerekeimmel, szinte egyáltalán nem dolgoztam, és ez csak most kezd megváltozni. Több dolgot is csinálok majd. De sokat voltam otthon, amihez nagyon hozzászoktam, és már nem is akarom elhagyni a házamat. Már nem akarok dolgozni. Egyáltalán nem. Vissza akarok vonulni, és csak otthon lenni a gyerekeimmel

– magyarázta a 68 éves színész a podcastban.