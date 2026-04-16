Alec Baldwinéles lőszerforgatás

Alec Baldwin visszavonul, nem tudja túltenni magát a tragédián

A 68 éves színész öt évvel a tragikus kimenetelű Rust című film forgatása után arról beszélt egy interjúban, hogy nem akar többé színészkedni. Mint ismert, a westernfilm forgatása közben Alec Baldwin kezébe kellékfegyver helyett egy éles pisztoly került, mellyel halálos lövéseket adott le Halyna Hutchins operatőrre.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 15:37
Alec Baldwin Fotó: RAMSAY DE GIVE / POOL / AFP
Alec Baldwin a Hollywood Reporter podcastjában beszélt arról, hogy nem találja a helyét a tragikus kimenetelű Rust című film forgatása óta – írja a Female First.

Alec Baldwin: Már nem akarok dolgozni

A színész mögött nehéz évek állnak: a történtek miatt gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolták, később felmentették, és megszüntették ellene a büntetőeljárást, Baldwin azonban még mindig küszködik. 

Volt ez az incidens, ez a tragédia Új-Mexikóban, ahol Halyna Hutchins meghalt a filmforgatáson, és ezt kimondhatatlanul nehéz volt feldolgozni… A történtek miatt, ami nagyon megviselt, sok időt töltöttem otthon. Három és fél évig voltam otthon a gyerekeimmel, szinte egyáltalán nem dolgoztam, és ez csak most kezd megváltozni. Több dolgot is csinálok majd. De sokat voltam otthon, amihez nagyon hozzászoktam, és már nem is akarom elhagyni a házamat. Már nem akarok dolgozni. Egyáltalán nem. Vissza akarok vonulni, és csak otthon lenni a gyerekeimmel

– magyarázta a 68 éves színész a podcastban.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
