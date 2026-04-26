Kilépés vagy félreértés? Új felvétel válaszol a Bon Jovi-pletykákra – az énekes hangja miatt aggódnak + videó

Hónapok óta találgatják a rajongók, hogy távozik-e Tico Torres, most azonban a Bon Jovi egy friss videóval üzent: a dobos ott van a próbán – és úgy tűnik, esze ágában sincs visszavonulni. A banda visszatérése előtt figyelmeztetés is érkezett: egy közeli ismerős szerint Jon Bon Jovi hangja még nem az igazi.

Magyar Nemzet
2026. 04. 26. 16:00
US musician Jon Bon Jovi speaks at English rock band Def Leppards Hollywood Walk of Fame star ceremony in front of Capitol Records Building in Los Angeles, California, on October 9, 2025. (Photo by VALERIE MACON / AFP)
Jon Bon Jovi amerikai zenész (Fotó: AFP/Valerie Macon)

Steve Brown, a Trixter gitáros-énekese a Hot Metalnek azt mondta, már korábban is felajánlotta segítségét a világsztárnak. A zenész felidézte: utoljára 2022-ben találkoztak, nem sokkal Jon Bon Jovi hangszálműtétje után. Elárulta, hogy Gwyneth Paltrow 50. születésnapi partiján szó szerint félrevonta őt Steven Spielberg és Jerry Seinfeld mellől, hogy beszéljen vele.

Brown szerint már akkor jelezte: 

komoly problémákat hall az énekes hangján. 

Saját példáját hozta fel, hiszen ő is átesett hangszálműtéten, és úgy érzi, tudna segíteni.

A zenész azóta is próbál kapcsolatba lépni vele, mert attól tart, hogy a júliusban induló turné csalódást okozhat a rajongóknak. 

Nem lehet úgy színpadra állni, hogy nem vagy jó

– fogalmazott, hozzátéve: szerinte nem a megfelelő szakemberek dolgoznak az énekessel.

Brown úgy látja, a probléma hasonló ahhoz, amikor egy sportoló elveszíti a technikáját. Példaként Tiger Woods nevét említette, aki pályafutása során kénytelen volt újratanulni a mozdulatait.

Bár kritikája kemény, hangsúlyozta: mindezt jó szándékkal mondja. 

„Szeretem Jont, és azt akarom, hogy sikeres legyen” – mondta, ugyanakkor attól tart, hogy a rajongók csalódhatnak, ha a jelenlegi állapot nem javul.

Borítókép: Everett Bradley, Tico Torres, David Bryan, Jon Bon Jovi, Hugh McDonald és John Shanks (a Bon Jovi tagjai) megérkeznek a 2024-es MusiCares Person of the Year díjátadóra (Fotó: AFP)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

