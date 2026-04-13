Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Jubileumi gálaesttel ünnepel Johan János prímás

Különleges zenei és társasági eseménynek ad otthont idén a Hotel Gottwald április 18-án: jubileumát ünnepli Johan János prímás, aki immár húsz éve áll zenekara élén, és két évtizede meghatározó szereplője a hazai cigányzenei életnek.

Magyar Nemzet
2026. 04. 13. 7:15
Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ünnepi alkalmat egy nagyszabású, elegáns gálaest koronázza meg, amely méltó tisztelgés egy kivételes pálya előtt. A rendezvényen közreműködik a Magyar Nemzeti Cigányzenekar Johan János főprímás vezetésével, valamint számos kiváló művész is színpadra lép. A meghívott vendégfellépők között köszönthetjük Budai Beatrixet, Tolnai Andrást, Herczog Ricsit, Masa Anitát és Masa Tamást, valamint további meglepetésvendégeket. Az est házigazdája Rónai Gábor lesz. 

Forrás: Johan János

A jubileumi est nem csupán egy mérföldkő a művész életében, hanem ünnepe a magyar cigányzene hagyományának, szenvedélyének és időtálló értékeinek is.

 

Egy kivételes pálya története

Johan János 1982. április 14-én született Karcagon. Zenei tehetsége már korán megmutatkozott: nyolcévesen kezdett hegedülni, majd 1993-ban felvételt nyert a Talentum Nemzetközi Tánc- és Zeneművészeti Szakiskolába, valamint a Rajkó Zenekarba. 2001-ben sikeres felsőfokú zenei szakvizsgát tett, melynek bizottságát a világhírű hegedűművész, Ruha István vezette. Pályája ezt követően gyorsan ívelt felfelé: tanársegédként dolgozott, majd a Rajkó Zenekar tagjaként szerzett rangos tapasztalatokat. 2004-ben a nemzetközi vonópárbaj harmadik és különdíjasa lett. A zsűriben olyan nevek szerepeltek, mint Szenthelyi Miklós, ifj. Sánta Ferenc, Boross Lajos „prímáskirály”. 

2005-ben megalapította a saját zenekarát, amelyet Budapest kiváló muzsikusaiból állított össze, és amely mára Magyarország egyik legelismertebb és legmegbízhatóbb cigányzenekarává vált. 

2011 és 2021 között a Roma Hungarikum Állami Művészegyüttes koncertmestere és prímása, 2012 és 2025 között a 100 tagú cigányzenekar vezető prímása volt. Nemzetközi sikerei közé tartozik a 2007-es amerikai turné a Kodály-évad alkalmából, valamint a 2008-as nemzetközi cigányzenekari versenyen elért első helyezés. Művészi munkásságát több lemez is fémjelzi, köztük az Ábrándozó hegedű és a Legyen a Gottwald kertben Tatán című albumok. 2026. január 1-jétől a Magyar Nemzeti Cigányzenekar főprímása és művészeti igazgatója.

 

Elismerések és díjak

Johan János pályafutása során számos rangos szakmai díjjal ismerték el munkásságát, többek között prímásversenyek győzelmeivel és nemzetközi megméretéseken elért kiemelkedő helyezésekkel.

Szakmai díjak: 

1997: Gundel éttermi gála vacsora prímás verseny első helyezés

2000: Millennium Aranyvonó-párbaj Prímásverseny kiemelkedő művészi teljesítmény

 2004: Nemzetközi prímásverseny 3. helyezett 

2004: Nemzetközi vonópárbaj külön díj 

2006: Első Kárpát-medencei Prímásverseny 2. díj.

2008: Cigányzenekarok 1. Nemzetközi versenye első helyezés

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu