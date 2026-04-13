Jubileumi gálaesttel ünnepel Johan János prímás

Az ünnepi alkalmat egy nagyszabású, elegáns gálaest koronázza meg, amely méltó tisztelgés egy kivételes pálya előtt. A rendezvényen közreműködik a Magyar Nemzeti Cigányzenekar Johan János főprímás vezetésével, valamint számos kiváló művész is színpadra lép. A meghívott vendégfellépők között köszönthetjük Budai Beatrixet, Tolnai Andrást, Herczog Ricsit, Masa Anitát és Masa Tamást, valamint további meglepetésvendégeket. Az est házigazdája Rónai Gábor lesz.

A jubileumi est nem csupán egy mérföldkő a művész életében, hanem ünnepe a magyar cigányzene hagyományának, szenvedélyének és időtálló értékeinek is.

Egy kivételes pálya története

Johan János 1982. április 14-én született Karcagon. Zenei tehetsége már korán megmutatkozott: nyolcévesen kezdett hegedülni, majd 1993-ban felvételt nyert a Talentum Nemzetközi Tánc- és Zeneművészeti Szakiskolába, valamint a Rajkó Zenekarba. 2001-ben sikeres felsőfokú zenei szakvizsgát tett, melynek bizottságát a világhírű hegedűművész, Ruha István vezette. Pályája ezt követően gyorsan ívelt felfelé: tanársegédként dolgozott, majd a Rajkó Zenekar tagjaként szerzett rangos tapasztalatokat. 2004-ben a nemzetközi vonópárbaj harmadik és különdíjasa lett. A zsűriben olyan nevek szerepeltek, mint Szenthelyi Miklós, ifj. Sánta Ferenc, Boross Lajos „prímáskirály”.

2005-ben megalapította a saját zenekarát, amelyet Budapest kiváló muzsikusaiból állított össze, és amely mára Magyarország egyik legelismertebb és legmegbízhatóbb cigányzenekarává vált.

2011 és 2021 között a Roma Hungarikum Állami Művészegyüttes koncertmestere és prímása, 2012 és 2025 között a 100 tagú cigányzenekar vezető prímása volt. Nemzetközi sikerei közé tartozik a 2007-es amerikai turné a Kodály-évad alkalmából, valamint a 2008-as nemzetközi cigányzenekari versenyen elért első helyezés. Művészi munkásságát több lemez is fémjelzi, köztük az Ábrándozó hegedű és a Legyen a Gottwald kertben Tatán című albumok. 2026. január 1-jétől a Magyar Nemzeti Cigányzenekar főprímása és művészeti igazgatója.

Elismerések és díjak

Johan János pályafutása során számos rangos szakmai díjjal ismerték el munkásságát, többek között prímásversenyek győzelmeivel és nemzetközi megméretéseken elért kiemelkedő helyezésekkel.