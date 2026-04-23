Az Opus Jazz Clubban a Szabó Máté Sextet lép fel április 30-án, az est vendége Drippey Máté tenor- és szopránszaxofonos lesz. A Jedermann kávézóban április 30-án a Grencsó István, Benkő Róbert és Baló István alkotta Trio Times muzsikál majd. Nagykanizsán is megünneplik a nemzetközi jazznapot, a Móricz Zsigmond Művelődési Házban a Varga Bendegúz Quartet ad koncertet április 29-én.
A műfaj hazai kiválóságai lépnek fel a nemzetközi jazznapon, mutatjuk, hol csípheti el őket
Christian Garrick brit jazzhegedűs, a Coltrane Legacy, Barabás Lőrinc és a Szabó Dániel Trió is fellép az UNESCO nemzetközi jazznap megünneplésére rendezett koncertfolyamon április 28. és május 3. között Budapesten. A programsorozat célja, hogy rámutasson: a jazz a kultúrák közötti párbeszédet és megértést erősíti, segíti, közelebb hozva ezzel az embereket a világ minden táján.
