Eddie Murphy nem fog örülni a Netflix lépésének, de a rajongóknak még maradt pár napjuk

A VHS-korszak egyik legmeghatározóbb akcióvígjáték-sorozata, a Beverly Hills-i zsaru trilógia rövidesen – olyan filmekkel együtt, mint az Egy asszony illata, a Vissza a jövőbe vagy a Rómeó + Júlia – búcsút int a Netflixnek. Eddie Murphy ikonikus figurája, Axel Foley karaktere generációk számára jelentette a laza, szabadszájú zsarut, aki egyszerre volt vicces és veszélyes – és aki nélkül a 80-as évek popkultúrája egészen másképp festene.

A Netflix két éve újra összehozta a régi csapatot a negyedik részben. Forrás: Netflix

A Netflix és a Beverly Hills-i zsaru

Az első rész (1984) rendezője Martin Brest volt, aki feszes tempójú, kiváló arányérzékkel keverte az akciót és a humort. A folytatásnál már a legendás Tony Scott vette át a stafétát, aki vizuális stílusával és klipszerű dinamizmusával emelte új szintre a franchise-t – nem véletlenül vált a második rész is a korszak egyik emblematikus darabjává.

A harmadik filmnél azonban megtört valami. John Landis, aki korábban Eddie Murphyvel olyan sikereket szállított, mint a Szerepcsere vagy az Amerikába jöttem, ezúttal nem találta el a hangot. Bár sajátos humora felismerhető maradt, az nem bizonyult kompatibilisnek az addigra már jól bejáratott akció-vígjáték formulával. A harmadik részt a közönség és a kritika is hűvösen fogadta, és hosszú időre parkolópályára került a széria.

Most pedig, több évtizeddel később, a trilógia ismét eltűnik – ezúttal a digitális térből.

Ami marad: a negyedik rész, a Beverly Hills-i zsaru: Axel F, amely már a Netflixszel közös produkcióként készült, így egyelőre továbbra is elérhető marad. Ez a film azonban inkább nosztalgikus visszatekintés, mint valódi újraértelmezés. Bár alkalmas arra, hogy felidézze a régi hangulatot, minőségben messze elmarad a klasszikus első két résztől, pedig azokat sem a csavaros bűnügyek miatt szerettük.

